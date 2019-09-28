المنستير: تقدم إنجاز عدد من المشاريع الشبابية والرياضية نسبة 70 بالمائة ومراوحة البعض الآخر مرحلة الدراسات

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- عقدت، أمس الجمعة، بولاية المنستير، جلسة عمل قطاعيّة خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ مشاريع قطاع الشباب والرياضة، ودذلك وفق ما ذكره لـ(وات)، المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة، مهدي الغضاب.ووفي هذا الإطار، تقّدم تنفيذ مشروع تهيئة ملعب الكرة الحديدة بسطح جابر بنسبة 70 في المائة بكلفة تفوق 167 ألف دينار، وتهيئة الملعب البلدي بسيدي عامر بنسبة 60 في المائة باعتماد يقارب 185 ألف دينار وتعشيب الملعب البلدي ببنان بنسبة 60 في المائة، بكلفة قاربت 700 ألف دينار، فيما انطلقت أشغال تهيئة قاعة الرياضة محمد مزالي بكلفة 650 ألف دينار.من جانب آخر، وقع فرز طلب العروض لمشروع تهيئة المركب الرياضي بجمال بكلفة 250 ألف دينار، ومشروع تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي بخنيس بكلفة 250 ألف دينار، في حين لا يزال مشروع تهيئة قاعة المصارعة ببوحجر بكلفة 300 الف دينار، في مرحلة فرز العروض، ومشروع مواصلة تهيئة المسبح البلدي بالمنستير بكلفة 300 ألف دينار، بصدد اعداد ملف طلب العروض ومشروع تهيئة قاعة الملاكمة بالوردانين بكلفة 200 الف دينار.هذا ولا تزال مشاريع في مرحلة إعداد الدراسة التمهيدية وتشمل تهيئة المركب الرياضي بالمنستير بكلفة 250 الف دينار، وتعشيب الملعب البلدي بسيدي عامر بكلفة 600 الف دينار، وإعادة تعشيب الملعب البلدي بالمكنين بكلفة 500 ألف دينار.وينتظر أن تتدعم البنية التحتية الشبابية بالجهة، مع برمجة مشاريع جديدة على حساب ميزانية 2019 ، وهي اما في مرحلة إعداد الدراسات أو اعداد الملفات المرجعية للمشروع أو في انتظار الإعلان عن الاستشارات، من ذلك مشروع استكمال تهيئة ملعب لمطة بكلفة 140 ألف دينار، ومشروع تهيئة الملعب البلدي ببنان بكلفة 200 ألف دينار، وتهيئة القاعة الرياضية مصطفى بن جنات بالمنستير بقيمة 250 الف دينار، ومشروع تهيئة القاعة الرياضية بصيادة بكلفة 100 ألف دينار.وتشمل المشاريع الجديدة كذلك، مشروع تعشيب الملعب البلدي بمنزل كامل بكلفة 600 ألف دينار، وتعشيب ملعب البقالطة باعتماد قدره 600 ألف دينار، وتجديد أرضية قاعة الرياضة بطبلبة بكلفة 150 ألف دينار، وتعشيب الملعب البلدي بزرمدين بكلفة 700 ألف دينار.