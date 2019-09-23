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تشريعية 2019: زغوان / قائمة حزب التيار الديمقراطي تعد الناخبين بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية وإحداث شركة جهوية للنقل

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - تعهد أعضاء القائمة الحزبية لحزب التيار الديموقراطي بدائرة زغوان، خلال جولة قاموا بها اليوم الاثنين، بعدد من مناطق معتمديتي الناظور والفحص، بتسوية الوضعيات العقارية لـ 48 تجمعا سكنيا مقامة على أراضي دولية بالجهة، وتمكين متساكنيها من شهادات ملكية.

كما أكد أعضاء القائمة، خلال لقاءات مباشرة مع المواطنين، في إطار حملتهم للانتخابات التشريعية، التزامهم بالعمل على إحداث شركة جهوية للنقل بزغوان، قادرة على تغطية كافة الخطوط وتحسين خدمات النقل.


وأفاد رضا بالحاج عمارة رئيس القائمة في تصريح لـ (وات)، بأنه في حالة الفوز في الإنتخابات التشريعية القادمة، سيحرص على تحسين البنية التحتية خاصة بالمناطق الريفية، بالتنسيق مع المجلس الجهوي والمجالس البلدية.
كما تعهد بإلزام المؤسسات الصناعية المنتصبة بالولاية، بإعطاء الأولوية لأبناء الجهة في عملية التشغيل، ومقاومة المحسوبية والمحاباة في هذا الجانب.

  
  
     
  
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