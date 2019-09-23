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تشريعية 2019-زغوان: القائمة المستقلة ''الطموح'' تؤكد التزامها بإعادة النظر في استغلال الأراضي الدولية بالجهة

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - أكّد أعضاء القائمة المستقلة "الطموح" بدائرة زغوان، خلال حملتهم الإنتخابية، اليوم الإثنين، بمعتمدية الزريبة والمناطق التابعة لها، أن إعادة النظر في استغلال الأراضي الدولية بالجهة تعد من أبرز الأولويات التي سيعملون على معالجتها في حال فوزهم في الإنتخابات التشريعية الذي من المنتظر إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس القائمة، المنذر قدور، أن مساحات شاسعة غير مستغلة على الوجه الأكمل ومسندة لغير مستحقيها ويجب أن يكون لشباب الجهة نصيب وافر فيها، حسب تقديره ، مضيفا أن أعضاء قائمته سيعملون الى جانب ذلك، على دعم وتبني كل مبادرات الإستثمار لخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى الدفع في اتجاه رسم استراتيجية مائية من أجل المحافظة على هذه الثروة وحسن استغلالها .


وقد شملت الجولة الإنتخابية للقائمة، مناطق الزريبة والجوف والأنصارين وعين مزيغ والزريبة قرية، إلتقى خلالها أعضاؤها بعدد من المواطنين لتحفيزهم على التصويت للقائمة، مع الإشارة إلى أن حملتهم الدعائية تركزت كغيرها من القائمات على الاتصال المباشر بالناخبين في القرى والأحياء وبالأسواق والمحلات التجارية.

  
  
     
  
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