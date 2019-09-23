تشريعية 2019.. منظمة ''انا يقظ'' تطلق مشروع ملاحظة تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية

Lundi 23 Septembre 2019



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- اعلنت مديرة البرامج بمنظمة "انا يقظ" يسرى مقدم عن اطلاق مشروع ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 6 كتوبر 2019 واوضحت يسرى مقدم خلال ندوة صحفية عقدتها منظمة انا يقظ اليوم الاثنين بالعاصمة ان هذا المشروع انطلق بالاساس منذ يوم 14 سبتمبر الجاري مع الاعلان عن انطلاقة الحملة الانتخابيية للانتخابات التشريعية مبينة ان التاخر في الاعلان عن فعاليات هذا المشروع يعود الى تزامن انطلاقه مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لاونها التي دارت بالعاصمة يوم 15 سبتمبرالحالي .واضافت انه سيتم التركيز خلال ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية على ثلاثة جوانب اساسية ، يتعلق الجانب الاول بالانفاق ومدى احترام السقف الانتخابي من طرف القائمات المترشحة في حين يتعلق الجانب الثاني باستغلال موارد الدولة واخيرا سيتم ملاحظة ظاهرة شراء الاصوات.ويهدف هذا المشروع وفق ذات المتحدثة الى المساهمة في تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات واصلاح الاطار القانوني المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والتقليص من مخاطر التجاوزات الانتخابية خصوصا بوجود ملاحظي المجتمع المدني.وقالت ان الاعلان اليوم رسميا عن مشروع ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية يتنزل في اطار مزيد التواصل ليس فقط مع الاعلاميين ومختلف مكونات المجتمع المدني وانما ايضا الاحزاب السياسية و القائمات المستقلة المترشحة مؤكدة في هذا الصدد صعوبة التعامل مع الاحزاب التي ترفض التواصل مع فرق الملاحظة.وبينت يسرى مقدم في السياق ذاته ان تواجد فرق الملاحظين الميدانيين لا يمثل تواجدا "سلبيا" وهو يهدف الى تحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين جميع القائمات المترشحة مشيرة الى تعرض ملاحظي المنظمة منذ انطلاقة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الى عنف معنوي ومادي من قبل الاحزاب والقائمات المترشحة وممثليهم .من جهته قال منسق ميداني بمنظمة انا يقظ عفيف الجويني ان الفريق الميداني لمشروع ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية متكون من 8 منسقين ميدايين و 27 ملاحظا ميدانيا مؤكدا انه سيتم تعزيز هذا الفريق بعدد من الملاحظين ليصل العدد الجملي الى 72 من الملاحظين الميدانيين.واضاف ان الفريق المركزي يتكون من خبيرة في ملاحظة تمويل الحملات الانتخابية وهي مديرة المشروع والمنسق الميداني الذي يشرف على الفريق الميداني ومحلل البيانات ومحلل قانون وافاد عفيف الجويني ان هذا الفريق لن يعمل بكل الدوائر الانتخابية بل يسقوم بعملية الملاحظة فقط ب 8 دوائر وهي تونس 1 وتونس2 وسوسة وصفاقس 1 وصفاقس 2 والكاف وقفصة وبنزرت .وفسر ان عملية الملاحظة التي تتواصل الى غاية يوم 5 اكتوبر 2019 تزامنا مع يوم الصمت الانتخابي ،ستشمل انواع انشطة الاحزاب الميدانية اليومية وامكانية استغلال المؤسسات العمومية في الحملة الانتخابية للتشريعية وانشطتها المتعلقة ايضا بزيارة منازل المواطنين وبعض الاسواق الاسبوعية اما الاحزاب والقائمات المستقلة التي سيتم ملاحظتها ، بين ذات المتحدث انها تتمثل في 7 احزاب سياسية وهي حركة النهضة وحزب تحيا تونس وحزب قلب تونس وحزب نداء تونس وحزب التيار الديمقراطي والحزب البديل والحزب الدستوري الحر والقائمة الائتلافية المستقلة عيش تونسي وجدير بالتذكير ان منظمة انا يقظ انطلقت في العمل بمشروع ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وواصلت العمل به في الانتخابات البلدية لسنة 2018 .