دورة ووهان الصينية - انس جابر تتحصل على بطاقة ''الخاسر المحظوظ'' وتتاهل الى الدور الثاني

Lundi 23 Septembre 2019
وات - رغم خسارتها في الدور الثاني من تصفيات دورة ووهان الصينية، تمكنت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 54 عالميا) من بلوغ الجدول الرئيسي بعد حصولها على بطاقة "الخاسر المحظوظ" والتاهل الى الدور الثاني بتغلبها اليوم الاثنين على الكرواتية دونا كيفيتش (المصنفة 23 عالميا) بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3.
وستواجه جابر التي تقدمت مركزا واحدا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، في الدور الثاني غدا الثلاثاء الكازاخستانية الينا ريباكينا (المصنفة 44 عالميا).
وكانت جابر فازت في الدور الاول من التصفيات على الفرنسية نيكول مليشار (938 عالميا ) بنتيجة 6-صفر و7-6 قبل ان تتعثر في الدور الثاني من التصفيات امام الصينية زهو لين (108 عالميا) بنتيجة 6-2 و1-6 و1-6 غير ان الحظ حالفها لتواصل مشوارها في البطولة.
وستواجه جابر التي تقدمت مركزا واحدا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، في الدور الثاني غدا الثلاثاء الكازاخستانية الينا ريباكينا (المصنفة 44 عالميا).
وكانت جابر فازت في الدور الاول من التصفيات على الفرنسية نيكول مليشار (938 عالميا ) بنتيجة 6-صفر و7-6 قبل ان تتعثر في الدور الثاني من التصفيات امام الصينية زهو لين (108 عالميا) بنتيجة 6-2 و1-6 و1-6 غير ان الحظ حالفها لتواصل مشوارها في البطولة.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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