تشريعية 2019 نابل: قائمة ''ائتلاف الكرامة'' تعد الناخبين بالمصداقية والجدية

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- نظمت القائمة الائتلافية " ائتلاف الكرامة" المترشحة بالدائرة الانتخابية نابل 2 في اطار حملتها الانتخابية التي انطلقت بسلسلة من الزيارات الميدانية والاتصال بالمواطنين مساء اليوم اجتماعا عاما بقرنبالية للتعريف ببرنامجها الانتخابي وبتوجهاتها.واشار رئيس القائمة محمد الناصر بوسن في تصريح ل/وات/ الى ان قائمته تتقدم الى الناخبين " ببرنامج واقعي لحل عديد الاشكاليات التي تعرفها الدائرة الانتخابية التي تجمع 7 معتمديات ومن بينها بالخصوص اشكاليات الصحة والعجز عن توفير تغطية صحية شاملة تؤمن كل الاختصاصات وتوفر كل الخدمات واشكالية القطاع الفلاحي خاصة ما يتعلق باعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية والنهوض بتصنيع المنتجات الفلاحية وتطوير القطاع السياحي ليشع على كامل المنطقة.وابرز ان قائمته ستعمل ان فازت بثقة الناخبين على تطوير المستشفى المحلي بقرنبالية الى مستشفى جهوي حقيقي تتوفر فيه كل الاختصاصات الطبية وكل التجهيزات اللازمة لتقديم ارقى الخدمات الصحية.واوضح ان القائمة ستدافع على برنامج لاعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية ليتم " القطع مع اسناد الاراضي الفلاحية للمتنفذين " و اعادة توظيفها في تشغيل الشباب ببعث مشاريع فلاحية مع ضمان احكام تاطير الباعثين الشبان والاحاطة بهم وتمكينهم من النفاذ الى التمويل.وقال " ان للجهة امكانيات كبيرة لتطوير السياحة الاستشفائية بقربص من معتمدية سليمان وبمحطة سيدي الجديدي بالحمامات" مبرزا ان قائمته ستدفع في اتجاه بعث محطات استشفائية بالمياه الحارة من فئة خمسة نجوم بما سيساهم في خلق العديد من مواطن الشغل فضلا عن عملها على ربط قربص بسيدي بوسعيد بخط بحري ينشط حركية المنطقة " التي ما تزال تعاني من العزلة وضعف تثمين مواردها" وفق تشخيصه.وابرز بوسن بخصوص الشباب والتشغيل ان قائمته ستعمل على دفع تاهيل المناطق الصناعية بقرنبالية وبوعرقوب وعلى بعث مناطق صناعية جديدة خاصة بتاكلسة من اجل تطوير قدراتها التشغيلية.وقال ان قائمته " تعد الناخبين بالمصداقية والجدية وان تعبر صوت ابناء الشعب وتعده بان لا تقوم بالسياحة الحزبية" و ستحرص على الوصول الى مجلس نواب الشعب ب"عقلية خدمة العمل الجماعي من اجل مصلحة البلاد بعد ان سئم المواطن التونسي من المشهد السياسي الحالي الذي يتميز بالمحاصصة الحزبية".