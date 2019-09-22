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الترجي الرياضي يفوز على الغرافة القطري ويتوج بكأس السوبر العربي في كرة اليد

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - توج الترجي الرياضي التونسي بطلا لكأس السوبر العربي لكرة اليد مساء اليوم الأحد اثر انتصاره على الغرافة القطري بنتيجة 24/26 في لقاء جمع بينهما بقاعة الاميرة سمية بعمان الأردنية.

ويشارك الترجي انطلاقا من يوم غد الاثنين في بطولة فيصل بن فهد العربية الخامسة والثلاثين التي تتواصل من 23 سبتمبر الى 3 اكتوبر بعمان.
وقد ضعت قرعة البطولة العربية ممثل كرة اليد التونسية وحامل اللقب الترجي الرياضي ضمن المجموعة الثانية الى جانب الكويت الكويتي وقطر القطري ورجاء اغادير المغربي.

وضمت المجموعة الاولى فرق الغرافة القطري والوحدة السعودي والمجمع البترولي الجزائري وبرقان الكويتي.

  
  
     
  
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