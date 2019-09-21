Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Ahat  

القبض على 12 شخصا بحلق الوادي وبنزرت حاولوا إجتياز الحدود البحرية خلسة.. والقبض على منظم لهذه عمليات

Samedi 21 Septembre 2019

Samedi 21 Septembre 2019
وات - ألقت دوريّة تابعة لمركز الحرس البحري برادس من ولاية بن عروس، القبض أمس الجمعة، على 8 أشخاص من متساكني ولايتي جندوبة ومنوبة، بصدد تسوّر السّور الخارجي للميناء التّجاري بحلق الوادي، بنيّة التّسلل إلى إحدى البواخر التّجارية، قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا.
وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني ببنزرت، ضبطت أمس الجمعة، 4 أشخاص من متساكني الجهة على مستوى سواحل غار الملح، كانوا بصدد التّحضير لاجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا.
وأوضحت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بمواصلة التّحريات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

كما تمكّنت دوريّة تابعة لفرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير، أمس الجمعة، من إلقاء القبض على أحد منظّمي عمليّات اجتياز الحدود البحريّة باتّجاه أوروبّا، تبيّن أنّه محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة.
وأكدت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على مصدر التّفتيش.

  
  
     
  
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