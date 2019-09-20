دورة ووهان الصينية - انس جابر تتاهل الى الدور الثاني من التصفيات

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 55 عالميا) الى الدور الثاني من تصفيات دورة ووهان الصينية اثر فوزها اليوم الجمعة على الفرنسية نيكول مليشار (938 عالميا ) بنتيجة 6-صفر و7-6.وستلتقي جابر في الدور الثاني المقرر غدا السبت الصينية زهو لين (108 عالميا).وكانت جابر خرجت في بداية الاسبوع الجاري من الدور الاول لدورة غوانزهو الصينية التي تقام من 16 الى 22 سبتمبر الجاري على ملاعب صلبة وذلك اثر خسارتها امام الامريكية برناردا بيرا (الصمنفة 71 عالميا) بنتيجة 4-6 و3-6.ر-إص