تطور العائدات السياحية بنسبة 3ر46 بالمائة الى غاية 10 سبتمبر

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - بلغت العائدات السياحية الى غاية 10 سبتمبر 2019، ما قيمته 4091 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 3ر46 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.
وقد تطوّرت العائدات السياحية بالدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1376 مليون دولار وبنسبة 1ر33 بالمائة بالاورو لتصل الى 1221 مليون اورو.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ان عدد الوافدين على تونس، الى 10 سبتمبر 2019، بلغ 6 ملايين و618 الف و898 وافد مسجلا زيادة بنسبة 9ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وبحسب نفس المصدر، فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب4ر17 بالمائة (3 ملايين و239 ألف و299 سائح) وتسجيل زيادة بنسبة 4ر18 بالمائة في عدد السياح الاوروبيين (2 ملايين و140 ألف و365 سائح).
ويشار في هذا الاطار الى ان عدد السياح الجزائرين تطور بنسبة 7ر8 بالمائة (مليون و872 الف و936 سائح) وارتقى عدد الوافدين الليبيين بنسبة 9ر32 بالمائة (مليون و306 الف و109 سائح) في حين ارتفع عدد السياح المغربيين والموريطانيين بنسبة 5ر14 بالمائة (60 الف سائح).
كما شهد عدد الليالي المقضاة الى غاية 10 سبتمبر 2019 نموا بنسبة 9ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليصل الى 20 مليون و986 الف و974 ليلة.
وقد تطوّرت العائدات السياحية بالدولار الأمريكي بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1376 مليون دولار وبنسبة 1ر33 بالمائة بالاورو لتصل الى 1221 مليون اورو.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ان عدد الوافدين على تونس، الى 10 سبتمبر 2019، بلغ 6 ملايين و618 الف و898 وافد مسجلا زيادة بنسبة 9ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وبحسب نفس المصدر، فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب4ر17 بالمائة (3 ملايين و239 ألف و299 سائح) وتسجيل زيادة بنسبة 4ر18 بالمائة في عدد السياح الاوروبيين (2 ملايين و140 ألف و365 سائح).
ويشار في هذا الاطار الى ان عدد السياح الجزائرين تطور بنسبة 7ر8 بالمائة (مليون و872 الف و936 سائح) وارتقى عدد الوافدين الليبيين بنسبة 9ر32 بالمائة (مليون و306 الف و109 سائح) في حين ارتفع عدد السياح المغربيين والموريطانيين بنسبة 5ر14 بالمائة (60 الف سائح).
كما شهد عدد الليالي المقضاة الى غاية 10 سبتمبر 2019 نموا بنسبة 9ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليصل الى 20 مليون و986 الف و974 ليلة.
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Par:falfoul (Tunisia )
Sur: هيئة الانتخابات : 10 مترشحين بامكانهم الحصول على المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن النتائج النهائية