Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج على موكب منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لثلة من الإطارات العليا من قوات الأمن الداخلي وهم:
- العميد رؤوف مرادع، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
- محافظ شرطة عام من الصنف الأول رشاد بالطيب، المدير العام للأمن الوطني.
- العميد محمد علي بن خالد، المدير العام آمر الحرس الوطني.
- العميد معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.
وحضر الموكب هشام الفراتي وزير الداخلية.
- العميد رؤوف مرادع، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
- محافظ شرطة عام من الصنف الأول رشاد بالطيب، المدير العام للأمن الوطني.
- العميد محمد علي بن خالد، المدير العام آمر الحرس الوطني.
- العميد معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.
وحضر الموكب هشام الفراتي وزير الداخلية.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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