Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج على موكب منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لثلة من الإطارات العليا من قوات الأمن الداخلي وهم:- العميد رؤوف مرادع، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.- محافظ شرطة عام من الصنف الأول رشاد بالطيب، المدير العام للأمن الوطني.- العميد محمد علي بن خالد، المدير العام آمر الحرس الوطني.- العميد معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.وحضر الموكب هشام الفراتي وزير الداخلية.