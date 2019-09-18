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منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لثلة من الإطارات العليا من قوات الأمن الداخلي

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج على موكب منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لثلة من الإطارات العليا من قوات الأمن الداخلي وهم:

- العميد رؤوف مرادع، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.


- محافظ شرطة عام من الصنف الأول رشاد بالطيب، المدير العام للأمن الوطني.

- العميد محمد علي بن خالد، المدير العام آمر الحرس الوطني.

- العميد معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.

وحضر الموكب هشام الفراتي وزير الداخلية.


  
  
     
  
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