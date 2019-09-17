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سليانة: تقدم نبيل القروي على قيس سعيد بفارق 1486 صوتا

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - انتهت صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي بولاية سليانة عمليات جمع نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حيث تقدم المترشح نبيل القروي على قيس سعيد ب 1486 صوتا ليحصد نبيل القروي 14537 صوتا فيما حصد قيس سعيد 13051 صوتا.
هذا وفاز نبيل القروي ب7 معتمديات من جملة 11 معتمدية بالجهة بكل من الروحية (1343) والعروسة (856) وكسرى (1126) وبورويس(990) وبوعرادة (1183) وقعفور (1541) والكريب (1531) فيما فاز قيس سعيد ب 3 معتمديات وهي برقو (814) و سليانة الجنوبية (2124) والشمالية (2304).

كما فاز عبد الفتاح مورو بالمرتبة الثالثة ب5563 صوتا ويوسف الشاهد ب4742 صوتا.

يذكر ان نسبة الاقتراع بلغت بكامل ولاية سليانة 42,5 بالمائة.

معتمدية سيدي بورويس نبيل القروي 990 قيس سعيد 730 عبد الفتاح مورو 300 عبير موسي 244 يوسف الشاهد 238

معتمدية برقو قيس سعيد 814 نبيل القروي 756 محمد لطفي المرايحي 379 يوسف الشاهد 353 عبد الفتاح مورو 289

معتمدية الروحية نبيل القروي 1343 قيس سعيد 718 عبد الفتاح مورو 498 يوسف الشاهد 338

معتمدية العروسة نبيل القروي 856 عبد الفتاح مورو 472 قيس سعيد 448 حمة الهمامي 232 يوسف الشاهد 121

معتمدية كسرى نبيل القروي 1126 قيس سعيد 714 يوسف الشاهد 539 عبد الفتاح مورو 340 معتمدية مكثر قيس سعيد 1904 نبيل القروي 1707 عبد الفتاح مورو 784 يوسف الشاهد 637

معتمدية بوعرادة نبيل القروي 1183 قيس سعيد 1011 عبد الفتاح مورو 678 يوسف الشاهد 382

معتمدية قعفور نبيل القروي 1541 قيس سعيد 997 عبد الفتاح مورو 388 يوسف الشاهد 347

معتمدية سليانة الجنوبية قيس سعيد 2124 نبيل القروي 1524 محمد لطفي المرايحي 971 عبد الفتاح مورو 629 يوسف الشاهد 602

معتمدية الكريب نبيل القروي 1531 قيس سعيد 1287 عبد الفتاح مورو 526 يوسف الشاهد 507

معتمدية سليانة الشمالية قيس سعيد 2304 نبيل القروي 1971 يوسف الشاهد 679 عبد الفتاح مورو 659 .

  
  
     
  
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