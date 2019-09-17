سوسة: الزبيدي يتصدر قائمة المترشحين للرئاسة بسوسة جوهرة وسوسة المدينة وقيس سعيّد بسوسة سيدي عبد الحميد والزاوية القصيبة الثريات

Mardi 17 Septembre 2019



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- استكمل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء، عمليات فرز نتائج معتمديات سوسة جوهرة وسوسة المدينة وسوسة سيدي عبد الحميد والزاوية القصيبة الثريات، حيث تصدر المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي قائمة المترشحين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمعتمديتي سوسة جوهرة وسوسة المدينة، فيما تصدّر قيس سعيّد قائمة المترشحين للرئاسة بسوسة سيدي عبد الحميد والزاوية القصيبة الثريات.وقد تحصل عبد الكريم الزبيدي على 10876 صوتا من جملة 27484 صوتا، وهو عدد مجموع الأصوات المصرح بها لكل المترشحين بمعتمدية سوسة جوهرة.وجاء قيس سعيد في المرتبة الثانية بـ3964 صوتا، يليه في المرتبة الثالثة نبيل القروي بـ2268 صوتا، ثم عبد الفتاح مورو من خلال فوزه بـ2236 صوتا.وجاء يوسف الشاهد في المرتبة الخامسة بـ1500 صوت، متبوعا بلطفي المرايحي بـ1366 صوتا.وبلغ عدد الناخبين المصرح بأصواتهم لكل المترشحين بمعتمدية سوسة المدينة، 15439 ناخبا وذلك من جملة 25775 مسجلين بالسجلات الانتخابية.واحتل عبد الكريم الزبيدي، المركز الأول من حيث عدد أصوات الناخبين بـ6280 صوتا، يليه في المركز الثاني قيس سعيد بـ2146 صوتا، ونبيل القروي في المركز الثالث بـ1514 صوتا.وحصل عبد الفتاح مورو على 1265 صوتا، بينما تحصلت عبير موسي على 837 صوتا، يليها يوسف الشاهد بـ772 صوتا.وتقدم قيس سعيّد على كافة المترشحين للرئاسية في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد بعد حصوله على 2992 صوتا وذلك من جملة 11832 صوتا، وهو عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين.وجاء نبيل القروي في المركز الثاني، بحصوله على 2732 صوتا، متبوعا بعبد الكريم الزبيدي في المركز الثالث بـ1524 صوتا، فعبد الفتاح مورو بـ1187 صوتا، ثم الصافي سعيد بـ602 ويوسف الشاهد بـ595 صوتا.أما في معتمدية الزاوية القصيبة الثريات، والتي بلغ فيها عدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين 9838 صوتا من جملة 10105 مقترع، فقد فاز قيس سعيد بالمركز الأول بعد حصوله على 2693 صوتا، يليه في المركز الثاني عبد الكريم الزبيدي بـ2171 صوتا، فنبيل القروي بـ1568 صوتا.وجاء عبد الفتاح مورو في المركز الرابع بـ969 صوتا، متبوعا بيوسف الشاهد بـ447 صوتا.