سوسة: الانتهاء من توزيع المواد الانتخابية على 177 مركز اقتراع

Samedi 14 Septembre 2019
وات - أنهت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة جميع استعداداتها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها غدا الاحد 15 سبتمبر وشرعت منذ فجر اليوم السبت بتوزيع المواد الانتخابية على 177 مركز اقتراع تضمّ 704 مكاتب اقتراع.
وأشارت المكلفة بالاعلام بالهيئة منية لطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن مراقبي الحملة الانتخابية التابعون للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة حرّروا حوالي 150 محضر مخالفة طيلة فترة الحملة الانتخابية الرئاسية وذلك في انتظار أن يقوم مجلس الهيئة عند نهاية عمليّات الاقتراع غدا الاحد بالتكييف القانوني وحصر العدد النهائي للمخالفات الانتخابية.
ولفتت في هذا السياق الى ان تقاطع يوم الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية يمكن ان يؤدي الى ارتكاب مزيد من المخالفات الانتخابية، مشيرة إلى أن ملاحظي الهيئة سجّلوا اليوم السبت عدم إزالة عدد من المعلقات الإشهارية الكبرى لبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأشارت المكلفة بالاعلام بالهيئة منية لطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن مراقبي الحملة الانتخابية التابعون للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة حرّروا حوالي 150 محضر مخالفة طيلة فترة الحملة الانتخابية الرئاسية وذلك في انتظار أن يقوم مجلس الهيئة عند نهاية عمليّات الاقتراع غدا الاحد بالتكييف القانوني وحصر العدد النهائي للمخالفات الانتخابية.
ولفتت في هذا السياق الى ان تقاطع يوم الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية يمكن ان يؤدي الى ارتكاب مزيد من المخالفات الانتخابية، مشيرة إلى أن ملاحظي الهيئة سجّلوا اليوم السبت عدم إزالة عدد من المعلقات الإشهارية الكبرى لبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.
En continu
- Hier 23:35 يوسف الشاهد يهزم الزبيدي في نسب المشاهدة
- Hier 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- Hier 20:19 عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي
- Hier 18:11 مرزوق ينسحب لفائدة عبد الكريم الزبيدي
- Hier 14:36 المقامة الانتخابية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:58
|18:31
|15:48
|12:22
|06:00
|04:32
|
28°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|27°-24
|33°-24
|35°-24
|35°-26
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 791) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 818) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(104 705) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 324) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 415) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 990) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 787) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 034) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 707) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 657) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 51 639) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 50 953) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 493) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 428) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 198) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 038) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 017) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 188) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 060) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 43 949) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:kamelwww (France )
Sur:تنديد عربي واسع باستهداف ''الحوثي'' منشأتين لـ''أرامكو'' بالسعودية