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سوسة: الانتهاء من توزيع المواد الانتخابية على 177 مركز اقتراع

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
وات - أنهت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة جميع استعداداتها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها غدا الاحد 15 سبتمبر وشرعت منذ فجر اليوم السبت بتوزيع المواد الانتخابية على 177 مركز اقتراع تضمّ 704 مكاتب اقتراع.

وأشارت المكلفة بالاعلام بالهيئة منية لطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن مراقبي الحملة الانتخابية التابعون للهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة حرّروا حوالي 150 محضر مخالفة طيلة فترة الحملة الانتخابية الرئاسية وذلك في انتظار أن يقوم مجلس الهيئة عند نهاية عمليّات الاقتراع غدا الاحد بالتكييف القانوني وحصر العدد النهائي للمخالفات الانتخابية.


ولفتت في هذا السياق الى ان تقاطع يوم الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية يمكن ان يؤدي الى ارتكاب مزيد من المخالفات الانتخابية، مشيرة إلى أن ملاحظي الهيئة سجّلوا اليوم السبت عدم إزالة عدد من المعلقات الإشهارية الكبرى لبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.

  
  
     
  
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