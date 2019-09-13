الشاهد في منوبة وبن عروس: الأحد هو يوم الانتصار واليوم الذي لايجب فيه ترك البلاد في قبضة العبث والفساد

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- أكد مرشح حركة تحيا تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها أمام انصاره مساء اليوم الجمعة بمنوبة، أن "يوم الأحد القادم، هو فرصة تاريخية للحركة، وهو موعد لانتخابات حاسمة ومصيرية لمستقبل تونس على مدى العشرين سنة القادمة".واعتبر خلال الاجتماع العام أن "الأحد هو يوم الانتصار، واليوم الذي لايجب فيه ترك البلاد في قبضة العبث والفساد"، وفق تقديره، مؤكدا أنه خاض هذا السباق، على حد قوله " فقط من أجل تونس وشعبها، ومشروعه الوحيد بعد السنوات الصعبة التي مرت بها تونس، هو المواطن و الطبقة الفقيرة".وأوضح أنه بعد زيارة 50 معتمدية و24 ولاية منذ بداية الحملة، وقيامه بمشاركة المواطنين مشاغلهم، كانت حركة تحيا تونس موجودة في قلب الميدان بشبابها وأنصارها بكافة قواعدها بمنظومتها الانتخابية مقدمة برنامجا واقعيا يتكون من 45 نقطة مبني على تجربة ثرية في الحكم ويتضمن حلولا لكل المشاكل، على حد تعبيره.واعتبر الشاهد أن "الصعوبات أصبحت من الماضي"، وأن "تونس تداركت صعوباتها، وبامكانها النظر للمستقبل بتفاؤل"، مضيفا قوله "أدرك جيدا مشاكل التونسيين ولدي حلولها، ولا يمكن تسليم تونس لمبتدئين ليتعلموا فيها مبادئ التسيير من جديد"، حسب تعبيره.وشهد الاجتماع حضور قواعد الحزب وانصارها وأعضاء القائمة التشريعية عن الحركة بالجهة، وكذلك المنسق الجهوي لحركة نداء تونس، الذي كان أعلن مساندته للمرشح الشاهد.وكان المترشح يوسف الشاهد أشرف قبل ذلك على مقهى سياسي مع شباب جهة بن عروس، أكد خلاله أن "انتخابات 15 سبتمبر ستحدد مصير تونس للعشرين سنة المقبلة، التي لابد أن يكون فيها للشباب دور في تقلد المناصب القيادية وفي تصدر المشهد العام بمختلف تجلياته".وأضاف أن مشروعه قائم بالأساس "على تمكين الشباب من فرص أكبر في المشاركة السياسية" ومن تقلد مناصب قيادية وإعطائه الفرصة لتقديم تصوراته والمساهمة في صنع القرار في مختلف المجالات.ودعا الشاهد الجميع للتصويت لأصحاب البرامج الواقعية والتي تنبع من تشخيص دقيق للواقع وتعمل على تغييره والى القطع مع الخطابات الشعبوية البعيدة عن الواقع .