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الطبوبي يدعو المواطنين الى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، المواطنين الى الاقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي ليوم 15 سبتمبر 2019 واختيار المراة المناسبة او الرجل المناسب، الذي له القدرة على فهم تعقيدات الدولة والقادر على التجميع ومعالجة الازمات لاسيما في ظل المرحلة الحالية التي وصفها بالفارقة في تاريخ تونس.

وذكر الطبوبي في تصريح، ل(وات) على هامش الاحتفال بيوم العلم الذي انتظم صباح اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، بان الاتحاد سيظل على نفس المسافة من كل المترشحين للاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
وأوضح ان قيادة الاتحاد استقبلت بمقرها كل المترشحين للرئاسية الذين طلبوا لقائها وذلك بالنظر الى ان الاتحاد معني بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ليوم 15 سبتمبر الجاري.

وأفاد "ان الاتحاد قد استكمل تكوين نحو 5425 مراقب للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الذين سيتم توزيعهم على المراصد الجهوية لملاحظة الانتخابات التي تم تكوينها صلب الاتحادات الجهوية للشغل والتي ستقوم بدورها بتوزيع هؤلاء الملاحظين على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع بكامل مناطق الجمهورية.

وقال الأمين العام للاتحاد ان قيادة المنظمة لم تفاجئها تصريحات "من بنوا حملتهم الانتخابية على التهجم على الاتحاد" والذين وصفهم بالدواعش وبالمنتمين لروابط حماية الثورة مشيرا الى ان القضاء ودولة القانون والمؤسسات سيكونان الفيصل في مسالة التهجم على الاتحاد.

  
  
     
  
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