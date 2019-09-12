كرة السلة - دورة حسام الدين الحريري - النجم الساحلي ينقاد الى خسارته الثانية

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - انقاد النجم الساحلي مساء يوم الخميس بالعاصمة اللبنانية بيروت الى خسارته الثانية ضمن دورة حسام الدين الحريري الدولية لكرة السلة بعد هزيمته امام نادي شاركاسي الاوكراني 71-74 في اطار منافسات المجموعة الاولى.
وكان فريق جوهرة الساحل تعثر في مباراته الاولى امام الرياضي اللبناني حامل لقب النسخة الفارطة 61-69.
ولحساب المجموعة ذاتها يلعب لاحقا هوبس بيروت اللبناني امام مواطنه الرياضي.
ويختتم النجم الساحلي سلسلة مبارياته ضمن مرحلة المجموعات بملاقاة هوبس اللبناني يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.
يذكر ان المجموعة الثانية تضم فرق بيروت فيرست كلوب اللبناني والحكمة اللبناني والاتحاد السكندري المصري والمجمع البترولي الجزائري.
وكان فريق جوهرة الساحل تعثر في مباراته الاولى امام الرياضي اللبناني حامل لقب النسخة الفارطة 61-69.
ولحساب المجموعة ذاتها يلعب لاحقا هوبس بيروت اللبناني امام مواطنه الرياضي.
ويختتم النجم الساحلي سلسلة مبارياته ضمن مرحلة المجموعات بملاقاة هوبس اللبناني يوم السبت المقبل بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.
يذكر ان المجموعة الثانية تضم فرق بيروت فيرست كلوب اللبناني والحكمة اللبناني والاتحاد السكندري المصري والمجمع البترولي الجزائري.
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Par:essoltan (France )
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