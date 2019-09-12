المحامي رضا بلحاج : دخول نبيل القروي المترشح للرئاسية في إضراب جوع داخل سجنه

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - أكد المحامي رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية، في تصريح لـ(وات)، أن موكله دخل في إضراب جوع اليوم الخميس، مطالبا بتمكينه من الخروج من السجن يوم الأحد القادم للقيام بواجبه الانتخابي .
ويشار إلى أن فريق الدفاع عن نبيل القروي كان أكد أمس الأربعاء أنه سيقدم مطلبا للافراج عن موكله إثر انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق كانت محكمة التعقيب حددت جلسة ليوم غد الجمعة للنظر في إمكانية الإفراج عنه.
وكانت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع، كمال بن مسعود، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
من جانب آخر عبرت هيئات ومنظمات دولية عن قلقها إزاء وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وبالخصوص بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس التي أصدرت بيانا الاثنين عبرت فيه عن قلقها من غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين وغياب القروي عن المناظرات التلفزيونية.
ويشار إلى أن فريق الدفاع عن نبيل القروي كان أكد أمس الأربعاء أنه سيقدم مطلبا للافراج عن موكله إثر انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق كانت محكمة التعقيب حددت جلسة ليوم غد الجمعة للنظر في إمكانية الإفراج عنه.
وكانت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس رفضت يوم 5 سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع، كمال بن مسعود، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
من جانب آخر عبرت هيئات ومنظمات دولية عن قلقها إزاء وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وبالخصوص بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس التي أصدرت بيانا الاثنين عبرت فيه عن قلقها من غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين وغياب القروي عن المناظرات التلفزيونية.
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