في لقائه ببافون... محمد الناصر يشدّد على أهميّة تنقية المناخ الانتخابي وتوفير كل شروط نجاح العملية الانتخابية

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأفاد نبيل بافون أن اللقاء استعرض آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وسير الحملة الانتخابية، حيث عبّر رئيس الجمهورية عن انشغاله وقلقه إزاء جملة الاخلالات المسجلة إلى حد اليوم ودعا هيئة الانتخابات الى مزيد العمل على فرض احترام قواعد الحملة وضمان تكافؤ الفرص أمام كل المترشحين وتطبيق ما ينصّ عليه القانون في هذا المجال.كما شدّد رئيس الدولة محمد الناصر على أهميّة تنقية المناخ الانتخابي وتوفير كل شروط نجاح العملية الانتخابية لضمان مشاركة مكثّفة للتونسيين وترسيخ ركائز التجربة الديمقراطية الفتية في بلادنا.ومثّل اللقاء مناسبة قدم خلالها نبيل بافون دعوة لرئيس الجمهورية للإشراف على افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 غدا الخميس 12 سبتمبر الجاري بقصر المؤتمرات بتونس.