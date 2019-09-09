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المركز الوطني لسجل المؤسسات يذكر أن آخر أجل لتقيدم التحيينات غدا اثلاثاء

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
وات - أفاد المركز الوطني لسجل المؤسسات أن التحيينات الواجب القيام بها في أجل يوم غد، الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، تتعلق بإيداع التصريح بالمستفيد الحقيقي وإيداع القائمات المالية.

كما أشار المركز في بلاغ أصدره، الإثنين، أن التصريح بالمستفيد الحقيقي يتم عبر الموقع : www.beneficiaire.tn وأنه سيتم اعتماد تاريخ التصريح، الذي تمت خلاله عملية التحيين على موقع الواب على أن يتم وجوبا إيداع النسخة الورقية في وقت لاحق بأقرب مكتب جهوي للمركز.


كما أوضح المركز أن الفصل 51 من القانون عدد 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات حدد غرامة التأخير بنصف مبلغ معلوم الإجراء عن كل شهر تأخير، وذلك خلافا لما يتم تداوله حول عقوبات مجحفة تسلط عند التأخير في إيداع التحيينات المذكورة لما بعد أجل 10 سبتمر 2019.

وذكر في البلاغ ذاته، أن المعاليم المتعلقة بالتحيين تقدر ب20 دينارا بالنسبة لإيداع التصريح بالمستفيد الحقيقي وبخصوص إيداع القائمات المالية للشركات 50 دينارا عن كل موازنة مالية و20 دينارا عن كل موازنة مالية بالنسبة للإجراء المتعلق بإيداع القائمات المالية للأشخاص الطبيعيين.

  
  
     
  
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