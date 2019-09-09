كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

Lundi 09 Septembre 2019
وات - سجّلت مصالح الرصد الجوي تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار على العديد من مناطق البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الاحد الى السابعة من صباح الإثنين).
وقد سجّلت أهم هذه الكميّات بولاية سوسة حيث بلغت 85 مم بأكودة و77 مم بالقلعة الصغرى و75 مم بالقلعة الكبرى وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
//ولاية تونس// تونس قرطاج 33 / //ولاية بنزرت// بنزرت سيدي أحمد 9 / بنزرت الميناء 9 / العالية 13 / ماطر 36 /غزالة 6 / أوتيك 8 / تينجة 9 / سجنان 14 / جومين 40 / غار الملح 11/ راس جبل 10 / العزيب 20 / //ولاية منوبة// منوبة 2 0 /الجديدة 5 / المرناقية 18 / طبربة 8 / برج العامري 5 / البطان 8 / //ولاية بن عروس// بن عروس 14 / بومهل 13 / فوشانة 10 / المحمدية 10 / الخليدية 15 / رادس 15 / مرناق 24 / مقرين 14 / حمام الانف 8 / بئر الباي 15 / //ولاية نابل// قليبية 13 / قربة 24 / حمام الغزاز 10 / تكلسة 3 / الميدة 4 / الهوارية 7 / بني خيار 32 / دار شعبان 37 / منزل تميم 10 / بني خلاد 7 / سليمان 6 / منزل بوزلفة 5 / قرمبالية 11 / بوعرقوب 20 / الحمامات 30 / ازمور 7 / سيدي حسون 5 / بوكريم 8 / //ولاية زغوان// زغوان 14 / جرادو 35 / بئر مشارقة 32 / سد بئر مشارقة 33 / الزريبة 24 / الفحص 17 / صواف 38 / الناظور 16 / عين عسكر 15 / سد واد الرمل 24 / //ولاية الكاف// الكاف المدينة 8 / الكاف المحطة 10 / الدهماني 11 / الجريصة 8 / القصور 4 / القلعة الخصباء 5 / قلعة سنان 7 / السرس 9 / نبر 3 / وادي ملاق 3 / الطويرف 5 / تاجروين 5 / k 13 6 / الساقية 5 / //ولاية باجة// باجة المحطة 27 / باجة المدينة 30 / باجة الجنوبية 10 / عمدون 4 / نفزة 5 / تيبار 24 / تستور 15 / تبرسق 24 / مجاز الباب 5 / قبلاط 13 / سد العروسية 6 / //ولاية جندوبة// جندوبة 7 / غار الدماء 9 / عيد دراهم 7 / طبرقة 11 / وادي مليز 12 / فرنانة 6 / بوسالم 6 / بني مطير 4 / سد بوهرتمة 22 / سد بربرة 10 / بلطة بوعوان 2 / //ولاية سليانة// سليانة 4 / برقو 16 / العروسة 15 / بوعرادة 15 / بورويس 16 / مكثر 1 / الكريب 25 / قعفور 15 / عين بوسعدية 3 / //ولاية القيروان// القيروان 7 / الوسلاتية 4 / السبيخة 17 / حفوز 12 / الشبيكة 15 / العلا 4 / العلم 21 / عين جلولة 20 / //ولاية سوسة// سوسة الميناء 56 / شط مريم 58 / سيدي بوعلي 48 / هرقلة 60 / كندار 46 / بوفيشة 44 / القلعة الكبرى 75 / القلعة الصغرى 77 / المسعدين 57 / سيدي الهاني 36 / مساكن 61 / حمام سوسة 56 / النفيضة المطار 58 / اكودة 85 / سوسة الشمالية 54 / سوسة المدينة 56 /سوسة الجنوبية 46 / //ولاية المنسيتر// المنستير 25 / الوردانين 21 / الساحلين 35 / جمال 2 / القصيبة 1 / صيادة 1 / قصر هلال 2 / المكنين 1 / طبلبة 3 / البقالطة 2 / لنبلة 4 / بني حسان 2 / المعتمر 67 / سيدي بنور 1 / //ولاية المهدية//اولاد الشامخ 3 / //ولاية القصرين// حاسي الفريد 1 / فريانة 2 / //ولاية قفصة// قفصة 3 / المظيلة 6 / //ولاية قبلي// قبلي 2 / سوق الأحد 16 / أم علي 6 / أهم الظواهر الجويّة المسجلة خلال الفترة ذاتها: سجل خلال الفترة ذاتها نهاطل البرد على منوبة.
وقد سجّلت أهم هذه الكميّات بولاية سوسة حيث بلغت 85 مم بأكودة و77 مم بالقلعة الصغرى و75 مم بالقلعة الكبرى وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
//ولاية تونس// تونس قرطاج 33 / //ولاية بنزرت// بنزرت سيدي أحمد 9 / بنزرت الميناء 9 / العالية 13 / ماطر 36 /غزالة 6 / أوتيك 8 / تينجة 9 / سجنان 14 / جومين 40 / غار الملح 11/ راس جبل 10 / العزيب 20 / //ولاية منوبة// منوبة 2 0 /الجديدة 5 / المرناقية 18 / طبربة 8 / برج العامري 5 / البطان 8 / //ولاية بن عروس// بن عروس 14 / بومهل 13 / فوشانة 10 / المحمدية 10 / الخليدية 15 / رادس 15 / مرناق 24 / مقرين 14 / حمام الانف 8 / بئر الباي 15 / //ولاية نابل// قليبية 13 / قربة 24 / حمام الغزاز 10 / تكلسة 3 / الميدة 4 / الهوارية 7 / بني خيار 32 / دار شعبان 37 / منزل تميم 10 / بني خلاد 7 / سليمان 6 / منزل بوزلفة 5 / قرمبالية 11 / بوعرقوب 20 / الحمامات 30 / ازمور 7 / سيدي حسون 5 / بوكريم 8 / //ولاية زغوان// زغوان 14 / جرادو 35 / بئر مشارقة 32 / سد بئر مشارقة 33 / الزريبة 24 / الفحص 17 / صواف 38 / الناظور 16 / عين عسكر 15 / سد واد الرمل 24 / //ولاية الكاف// الكاف المدينة 8 / الكاف المحطة 10 / الدهماني 11 / الجريصة 8 / القصور 4 / القلعة الخصباء 5 / قلعة سنان 7 / السرس 9 / نبر 3 / وادي ملاق 3 / الطويرف 5 / تاجروين 5 / k 13 6 / الساقية 5 / //ولاية باجة// باجة المحطة 27 / باجة المدينة 30 / باجة الجنوبية 10 / عمدون 4 / نفزة 5 / تيبار 24 / تستور 15 / تبرسق 24 / مجاز الباب 5 / قبلاط 13 / سد العروسية 6 / //ولاية جندوبة// جندوبة 7 / غار الدماء 9 / عيد دراهم 7 / طبرقة 11 / وادي مليز 12 / فرنانة 6 / بوسالم 6 / بني مطير 4 / سد بوهرتمة 22 / سد بربرة 10 / بلطة بوعوان 2 / //ولاية سليانة// سليانة 4 / برقو 16 / العروسة 15 / بوعرادة 15 / بورويس 16 / مكثر 1 / الكريب 25 / قعفور 15 / عين بوسعدية 3 / //ولاية القيروان// القيروان 7 / الوسلاتية 4 / السبيخة 17 / حفوز 12 / الشبيكة 15 / العلا 4 / العلم 21 / عين جلولة 20 / //ولاية سوسة// سوسة الميناء 56 / شط مريم 58 / سيدي بوعلي 48 / هرقلة 60 / كندار 46 / بوفيشة 44 / القلعة الكبرى 75 / القلعة الصغرى 77 / المسعدين 57 / سيدي الهاني 36 / مساكن 61 / حمام سوسة 56 / النفيضة المطار 58 / اكودة 85 / سوسة الشمالية 54 / سوسة المدينة 56 /سوسة الجنوبية 46 / //ولاية المنسيتر// المنستير 25 / الوردانين 21 / الساحلين 35 / جمال 2 / القصيبة 1 / صيادة 1 / قصر هلال 2 / المكنين 1 / طبلبة 3 / البقالطة 2 / لنبلة 4 / بني حسان 2 / المعتمر 67 / سيدي بنور 1 / //ولاية المهدية//اولاد الشامخ 3 / //ولاية القصرين// حاسي الفريد 1 / فريانة 2 / //ولاية قفصة// قفصة 3 / المظيلة 6 / //ولاية قبلي// قبلي 2 / سوق الأحد 16 / أم علي 6 / أهم الظواهر الجويّة المسجلة خلال الفترة ذاتها: سجل خلال الفترة ذاتها نهاطل البرد على منوبة.
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