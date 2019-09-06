الحزب الدستوري الحر يطعن لدى القضاء الإداري في قرار هيئة الانتخابات والهايكا بخصوص المناظرة التلفزية

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- أفاد فريق الحملة الانتخابية المرشّحة الرئاسيّة عبير موسي بأنّ اللجنة القانونية التابعة للحزب قد تقدّمت بطعن قضائي أمام المحكمة الإداريّة ضدّ القرار المشترك المبرم بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) والذي بموجبه تمّ إسناد امتياز حصري لثلاثة مترشحين من الإئتلاف الحاكم لاختيار يوم إجراء المناظرة المبرمجة بالتلفزة الوطنية وذلك لإلغائه وإيقاف تنفيذه .وأوضح فريق الحملة في بيان له أن الهيئتين لم تتفاعلا مع احتراز المترشّحة عبير موسي "للتمييز والخرق الواضح للمساواة بين المترشحين"، محملا اياهما "مسؤولية تعكير المسار الانتخابي وضرب مصداقيّة العملية الانتخابية".وتمّ منح امتياز اختيار يوم حضور المناظرة لكل من المترشحين يوسف الشاهد الذي اختار يوم 9 سبتمبر، وعبد الفتاح مورو، الذي اختار يوم 7 سبتمبر، ومحسن مرزوق، الذي اختار يوم 8 سبتمبر، باعتبارهم الأكثر تمثيلية في مجلس نواب الشعب قبل إجراء قرعة المناظرات.وأثار هذا القرار خلال يوم اجراء القرعة الخاصة بالمناظرات ردود فعل رافضة لهذا الامتياز، خاصة من ممثلي الحزب الدستوري الحر، الذين أصروا على تسجيل احترازهم، معتبرين أن هذا التمييز بين المترشحين "لا مبرر له".