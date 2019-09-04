قفصة: مراقبو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات يرصدون خمس مخالفات انتخابية في اليومين الاوّلين للحملة الانتخابية الرئاسية

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- سجّل مراقبو الحملة الانتخابية التابعون للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة في اليومين الأوّلين للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها خمس مخالفات وإخلالات انتخالبية ارتكبها نشطاء حزبيون وأنصار لبعض المترشحين لهذا الاستحقاق.وقال عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة والناطق بإسمها نجم الدين خريف يوم الاربعاء في تصريح لـــ(وات) أن مراقبي الهيئة المكلفّين بمراقبة الانشطة والتظاهرات الدعائية سجّلوا في اليومين الاوّلين للحملة الانتخابية الرئاسية خمس مخالفات وإخلالات وحرّروا بشأنها محاضر أحالتها الهيئة الفرعية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس لتبتّ فيها وتتّخذ القرار المناسب بشأنها وفق مقتضيات القانون الانتخابي .وتهمّ هذه الانتخابات حسب نفس المصدر القيام بأنشطة دعائية دون إعلام الهيئة الفرعية مسبقا بذلك وتعليق صور وبيانات انتخابية لبعض المترشحين دون أن تؤشّر عليها الهيئة العليا للانتخابات وتعليق ملصقات دعائية في أماكن غير مخصّصة للغرض، وهي إخلالات إرتكبها ناشطون في حملات مرشّح حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ومرشّح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ولطفي المرايحي مرشّح حزب حركة تونس الى الامام عبيد البريكي.كما تهمّ هذه المخالفات تشريك أطفال قصّر في أنشطة دعائية للانتخابات وهي مخالفة رصدها مراقبو الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة خلال إفتتاح الحملة الانتخابية لمرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي .ويجدر التذكير في هذا السياق بأن فريقا من المراقبين المحلّفين التابعين للهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة يضمّ 48 عونا، قد باشر منذ اليوم الاوّل للحملة الانتخابية، عمليات مراقبة ورصد الانشطة الدعائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها .