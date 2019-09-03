السيرة الذاتية للمترشح سعيد العايدي

Mardi 03 Septembre 2019



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- ولد سعيد العايدي المترشح لانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر 2019 في 8 ماي 1961 بتونس، وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي بتونس، ثم التحق بعد استكمال الدراسات التحضيرية بمعهد "هوش بفرساي"، بمدرسة "البوليتكنيك" بباريس.واستهل العايدي حياته المهنية سنة 1985 بمركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة العامة للإعلامية بباريس ثم بمرسيليا، والتحق سنة 1993 بالشركة العالمية "اي بي ام" وشغل سنة 2002 منصب مدير للتصرف في الرأس المال البشري لديها بالبلدان الفرنكوفونية الإفريقية.وفي سنة 2004 بعث مؤسسة "اطلاسيس" المتخصصة في الاستشارة وهندسة الحلول الإعلامية في مجال الموارد البشرية، قبل ان يعين في سنة 2006 مديرا عاما لشركة "هيومن ريسورسز اكسس" للشرق الأوسط وإفريقيا المتعددة الجنسيات والمختصة في نشر البرمجيات والاسناد الخارجي للموارد البشرية.وتم تعيين سعيد العايدي من جانفي إلى ديسمبر 2011 وزيرا للتكوين المهني والتشغيل في حكومة محمد الغنوشي ثم حكومة الباجي قائد السبسي، كما تولى منصب وزير الصحة في حكومة الحبيب الصيد من فيفري 2015 إلى أوت 2016 وكان ترأس في أفريل 2013 الجمعية العالمية "التعليم من أجل التوظيف" مكتب تونس.وانضم سعيد العايدي سنة 2012 إلى الحزب الجمهوري ثم في أكتوبر 2013 إلى حزب نداء تونس، وفي ماي 2017 أعلن عن تأسيس حزب "بني طني".وسعيد العايدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.