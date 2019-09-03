السيرة الذاتية للمترشح سليم الرياحي

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- ولد المترشّح للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها سليم الرياحي يوم 13 جويلية 1972 ببنزرت وهو سياسي ورجل أعمال ومؤسس حزب الإتحاد الوطني الحر الذي شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2014 كما ترشح الرياحي للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 .تولى منذ أكتوبر 2018 وإلى شهر فيفري 2019 الأمانة العامة لحركة نداء تونس اثر اندماج حزبه في نداء تونس .ترأس الرياحي منذ جوان 2012 النادي الإفريقي إلى غاية نوفمبر 2017 .وقد تعلقت بسليم الرياحي عديد القضايا أصدربخصوصها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي في جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدته ة وأسهمه وممتلكاته من أجل "شبهة تبييض وغسل أموال" ثم الحكم عليه شهر أوت 2017 بالسجن 5 سنوات وقد تم ّ رفع تحجير السفر عنه في شهر جويلية 2018.في 17 أفريل 2019 أصدرت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده.يترأس الرياحي، الموجود حاليا خارج أرض الوطن منذ نوفمبر 2018 ،قائمة "ائتلاف الوطن الجديد" بدائرة فرنسا 1 للانتخابات التشريعية كما اعلن عن ترشّحه للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن طريق محاميه الطيب بالصادق بعد ان تم الاعلان في 28 أوت الماضي عن تأسيس حركة "الوطن الجديد".