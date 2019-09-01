بطولة السعودية : نعيم السليتي يسجل هدفه الثاني على التوالي مع فريقه الاتفاق

Dimanche 01 Septembre 2019
وات - توفق الدولي التونسي نعيم السليتي في تسجيل هدفه الثاني مع فريقه الجديد الاتفاق السعودي امس السبت ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم .
وجاء هدف السليتي في د55 بعد دقائق قليلة من دخوله احتياطيا في المباراة امام اهلي جدة الذي فاز بالنتيجة النهائية للقاء 1/2 .
وكان اللاعب الدولي التونسي قد سجل هدفه الاول مع الاتفاق في اول ظهور له مع فريقه الجديد ليقوده للفوز على نادي الوحدة بنتيجة 2-صفر لحساب الجولة الاولى لبطولة السعودية.
واحرز السليتي الهدف الثاني في د90 زائد 6 من المباراة التي شهدت ايضا مشاركة الدولي التونسي اسامة الحدادي كاساسي مقابل غياب مواطنه فخر الدين بن يوسف.
يذكر ان نعيم السليتي كان انتقل الى نادي الاتفاق يوم 11 اوت الماضي قادما من "ديجون" الفرنسي بعقد مدته ثلاثة مواسم.
وجاء هدف السليتي في د55 بعد دقائق قليلة من دخوله احتياطيا في المباراة امام اهلي جدة الذي فاز بالنتيجة النهائية للقاء 1/2 .
وكان اللاعب الدولي التونسي قد سجل هدفه الاول مع الاتفاق في اول ظهور له مع فريقه الجديد ليقوده للفوز على نادي الوحدة بنتيجة 2-صفر لحساب الجولة الاولى لبطولة السعودية.
واحرز السليتي الهدف الثاني في د90 زائد 6 من المباراة التي شهدت ايضا مشاركة الدولي التونسي اسامة الحدادي كاساسي مقابل غياب مواطنه فخر الدين بن يوسف.
يذكر ان نعيم السليتي كان انتقل الى نادي الاتفاق يوم 11 اوت الماضي قادما من "ديجون" الفرنسي بعقد مدته ثلاثة مواسم.
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Par:karimyousef (France )
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