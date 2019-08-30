الانتخابات الرئاسية 2019 .. غدا السبت انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الخارج

Vendredi 30 Août 2019
وات - تنطلق غدا السبت (31 اوت 2019) الحملة الانتخابية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الخارج، لتتواصل الى غاية يوم 11 سبتمبر2019.
وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، بأن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددهم 6 ، لاستقبال 387 الف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الإنتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.
وأكد أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الإنتخابية للمترشحين في الخارج، مشيرا الى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، وما بين 1000 و1200 عضو مكتب اقتراع، قائلا ان الهيئة ستتبع لدى مراقبتها للحملة الاجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية مع احترام تشريعات البلدان المضيفة.
وأضاف بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستتلقى اليوم من المحكمة الادارية الأحكام النهائية بخصوص الطعون التى رفعها أربعة مترشحين كانت الهيئة قد أسقطت ترشحاتهم، وستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين غدا السبت.
وبخصوص تزامن انطلاق الحملة الانتخابية بالخارج مع الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 2019 ، بين بوعسكر أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الروزنامة، قائلا " نحن أمام انتخابات رئاسية سابقة لأوانها والواقع أوجب على الهيئة اختيار هذين الموعدين المتزامنين".
تجدر الاشارة الى أن الحملة الانتخابية في الداخل ستنطلق يوم 2 سبتمبر لتتواصل الي غاية 13 سبتمبر ، وسيكون يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019.
وبلغ عدد المترشحين الذين قبلت الهيئة ترشحاتهم 26 مترشحا، في انتظار البت النهائي في 4 مترشحين .
وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، بأن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددهم 6 ، لاستقبال 387 الف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الإنتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.
وأكد أن الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الإنتخابية للمترشحين في الخارج، مشيرا الى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، وما بين 1000 و1200 عضو مكتب اقتراع، قائلا ان الهيئة ستتبع لدى مراقبتها للحملة الاجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية مع احترام تشريعات البلدان المضيفة.
وأضاف بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستتلقى اليوم من المحكمة الادارية الأحكام النهائية بخصوص الطعون التى رفعها أربعة مترشحين كانت الهيئة قد أسقطت ترشحاتهم، وستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين غدا السبت.
وبخصوص تزامن انطلاق الحملة الانتخابية بالخارج مع الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 2019 ، بين بوعسكر أن عامل الوقت فرض على الهيئة اعتماد هذه الروزنامة، قائلا " نحن أمام انتخابات رئاسية سابقة لأوانها والواقع أوجب على الهيئة اختيار هذين الموعدين المتزامنين".
تجدر الاشارة الى أن الحملة الانتخابية في الداخل ستنطلق يوم 2 سبتمبر لتتواصل الي غاية 13 سبتمبر ، وسيكون يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019.
وبلغ عدد المترشحين الذين قبلت الهيئة ترشحاتهم 26 مترشحا، في انتظار البت النهائي في 4 مترشحين .
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Par:keyser3050 (France )
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