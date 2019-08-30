أريانة : تعليق القائمات المقبولة بصفة نهائية المترشحة للانتخابات التشريعية باريانة

Vendredi 30 Août 2019



وات

- تمّ اليوم الجمعة بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات في أريانة تعليق القائمات المقبولة بصفة نهائية المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2019 وعددها 52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة وفق ما عاينه مكتب (وات).وتعرف الهيئة الفرعية للانتخابات في أريانة حركية كبرى على مستوى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 15 سبتمبر 2019 من خلال تحديد أماكن تعليق صور المترشحين للرئاسية وبياناتهم بالتنسيق مع البلديات بمختلف المناطق بالدائرة الانتخابية باريانة حيث تم تحديد نحو 106 مكانا موزعا على رواد ب20 مكانا والتضامن بستة أماكن والمنيهلة بعشرة أمكنة ومثلها في قلعة الاندلس وسيدي ثابت و18 مكانا بسكرة و32 مكانا باريانة المدينة فيما يجري تحديدها باللون الاحمر بصفة متساوية لتكون واضحة للعيان .ويشار الى ان الدائرة الانتخابية في أريانة تتوفر على 308005 مسجلا للانتخابات موزعين على مختلف المعتمديات فضلا عن احتوائها على 94 مركز اقتراع و559 مكتب اقتراع .