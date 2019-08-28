كاس العالم لكرة السلة بالصين - 32 منتخبا منها تونس تدخل المنافسة يوم السبت المقبل

Mercredi 28 Août 2019



وات

- تفتتح يوم السبت 31 اوت الجاري في الصين نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة التي تتواصل الى يوم 15 سيبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا منها تونس .وبعد ان انهى تربصه التحضيري في اليابان يستانف اليوم المنتخب التونسي تحضيراته في مدينة جوانجزو الصينية في انتظار مباراته الاولى يوم السبت مع منتخب اسبانيا.وستكون القارة الافريقية ممثلة بمنتخبات تونس وكوت ديفوار ونيجيريا وانغولا والسنغال بينما تضم قائمة المنتخبات المشاركة منتخبين عربيين فقط وهما تونس والاردن.ونجح المنتخب التونسي في التأهل لنهائيات كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركة أولى عام 2010 في تركيا.وتعد دورة الصين 2019 الأكبر في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة السلة ( فيبا) حيث يشارك فيها 32 منتخبًا موزعة على ثماني مجموعات ، فيما يبدو منتخب الولايات المتحدة المرشح التقليدي الابرز للتويج بلقبها وكانت الولايات المتحدة قد توجت بلقب 2014 على حساب صربيا التي أوقعتها قرعة 2019 في المجموعة الرابعة مع إيطاليا والفيلبين وأنجولا.وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول من مونديال السلة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات اسبانيا و ايران وبورتوريكو ، وتقام مبارياتها في مدينة جوانجزو الصينية حسب الجدول التالي .- يوم 31 اوت تونس - اسبانيا - يوم 2 سبتمبر تونس - ايران - يوم 4 سبتمبر تونس - بورتوريكو وستكون الولايات المتحدة، حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، المرشحة الأوفر حظًا لتحقيق إنجاز غير مسبوق باللقب الثالث على التوالي.ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى الدور الثاني من البطولة، علمًا بأن أفضل سبعة منتخبات في البطولة ستتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.- المجموعة الأولى : الصين، فنزويلا، بولونيا، كوت ديدفوار .- المجموعة الثانية : الأرجنتين، روسيا، كوريا الجنوبية، نيجيريا.- المجموعة الثالثة : إسبانيا، بورتوريكو، إيران، تونس.- المجموعة الرابعة : صربيا، إيطاليا، الفيلبين، أنجولا.- المجموعة الخامسة : الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، الجمهورية التشيكية، اليابان.- المجموعة السادسة : اليونان، البرازيل، مونتينيجرو، نيوزيلندا.- المجموعة السابعة : فرنسا، جمهورية الدومينيكان، ألمانيا، الأردن.- المجموعة الثامنة : ليتوانيا، أستراليا، كندا، السنغال.