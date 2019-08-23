الالعاب الافريقية 2019 -العجيلي يهدي تونس ذهبية السباحة

Vendredi 23 Août 2019



وات

- توج مساء اليوم الجمعة 23 أوت 2019 السباح محمد مهدي العجيلي في اختصاص 400 متر سباحة حرة بالميدالية الذهبية خلال منافسات الألعاب الإفريقية التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء محققا توقيت قدره ثلاث دقائق 48 ثانية و94 جزء من الثانية.