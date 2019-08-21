والي المنستير يسند ''ترخيصا استثنائيا'' يسمح باستغلال النجم لملعب مصطفى بن جنات

Mercredi 21 Août 2019



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- افاد والي المنستير في بلاغ صدر اليوم انه تقرر اسناد "ترخيص استثنائي" لاستغلال ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير يوم السبت المقبل من قبل النجم الساحلي في مباراته الافريقية ضد حافيا كوناكري الغيني" في اطار اياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كاس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم .وكانت هيئة النجم قد أصدرت بلاغا في وقت سابق ردا على تصريحات والي المنستير لاحدى الإذاعات الخاصة اعربت فيه عن "بالغ استغرابها مما صدر عنه برفضه لعب النجم الرياضي الساحلي مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من كأس رابطة أبطال إفريقيا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير معللا ذلك بوصول مطلب النجم متاخرا اي يوم 14 أوت وأيضا لأسباب أمنية بما أن الوحدات الأمنية غير قادرة على تأمين المباراة (حسب قوله) وإلى عدم قدرة معشب الملعب على احتضان مقابلتين في أقل من 24 ساعة ".وذكر فريق النجم في بلاغه ان ادارته راسلت بلدية المنستير بصفتها مالكة ملعب مصطفى بن جنات بتاريخ 8 أوت 2019 بالبريد الإلكتروني بعد التنسيق مع هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري .. كما راسلت ولاية المنستير للإعلام و التنسيق وكانت المراسلة بتاريخ 14 أوت 2019 بما أن الإدارة التونسية كانت في عطلة خلال الفترة الممتدة بين 9 و 13 أوت ... " واوضح البلاغ " إن فريق النجم الساحلي يجري مباراة يوم السبت 24 أوت للذود عن الراية الوطنية في مسابقة إفريقية .. وملعب مصطفى بن جنات بالمنستير متحصل على شهادة صلوحية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لازالت سارية المفعول.علما بأن اجتماعا انعقد صباح الثلاثاء 20 أوت بمقر إقليم أمن المنستير بين المسؤولين الأمنيين وإدارة النجم قمنا على اثره باصدار بلاغ حول تذاكر المباراة " .وسيستضيف فريق النجم الرياضي الساحلي فريق حافيا كوناكري الغيني ضمن إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 24 اوت الجاري انطلاقا من س 19 على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بسبب أعمال التوسعة والصيانة التي يخضع لها معقل الفريق بأولمبي سوسة .وتنطلق عملية بيع تذاكر مبارة النجم/حافيا كوناكري يوم الجمعة المقبل بشبابيك مقر الجمعية .وكان النجم خسر امام الفريق الغيني 1-2 الاحد الماضي بملعب 28 سبتمبر بكوناكري في مباراة الذهاب .بادر فريق جوهرة الساحل بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة مهاجمه الجزائري كريم العريبي قبل ان يدرك ابراهيما سلا هدف التعادل في الدقيقة 11 ثم اختطف محمد ساكا هدف التفوق في الوقت بدل الضائع من مخالفة مباشرة (د90 زائد 4).