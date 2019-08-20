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السنة الجامعية الجديدة تنذر بأن تكون ''ساخنة'' (نجم الدين جويدة)

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - تنذر ظروف العودة الجامعية 2019-2020، حسب ما أفاد به المنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة اليوم الثلاثاء، بأن تكون عودة "ساخنة" أمام تواصل تعنت سلطة الاشراف ورفضها لأي تفاوض جدي بخصوص مطالب الأساتذة المضربين.

وأضاف نجم الدين جويدة في تصريح ل (وات) اليوم أن الوقفة الاحتجاجية للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين أمام مقر وزارة التعليم العالي تأتي على خلفية ايقاف 4 من الأساتذة المضربين عن العمل وإحالة اثنين منهم على مجلس تأديب والاقتطاع العشوائي من أجور الاساتذة المضربين.
وأكد المنسق العام الوطني أن الاساتذة لن يتراجعوا عن مطالبهم في رد الاعتبار للأستاذ الجامعي والجامعة العمومية مشددا على أن حالة من الاحتقان ستصل أقصاها مع بداية السنة الجامعية.

وقال إن " القمع الذي تمارسه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حق النخبة لن يقمع أو يجمد احتجاجات الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بل سيزيدهم إصرارا أكبر على المضي في الدفاع عن حقوقهم".

  
  
     
  
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