زيادة بنسبة 18 بالمائة في عدد الليالي المقضاة بمنطقة ياسمين الحمامات من غرة جانفي إلى غاية 10 أوت

Mardi 20 Août 2019



وات

- سجلت المنطقة السياحية ياسمين الحمامات خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى يوم 10 أوت الجاري زيادة في عدد الليالي المقضاة بنسبة 18 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 ، حيث بلغ عدد الليالي المقضاة خلال هذه الفترة 1 مليون و768 الف و506 ليالي وبلغ السنة الفارطة 1 مليون و 498 الف و456 ليلة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بياسمين الحمامات خالد قلوعية وأضاف قلوعية في تصريح ل(وات)، أن عدد الوافدين على المؤسسات السياحية بمنطقة ياسمين الحمامات بلغ إلى غاية 10 أوت الجاري 489 الف و478 سائحا، مقابل 459 الف و531 سائحا، خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة تقدر ب5ر6 بالمائة.وبين أن نسبة اشغال الأسرة تطورت من 3ر41 بالمائة خلال الفترة من غرة جانفي إلى 10 أوت 2018 إلى 50 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019 واعتبر الموسم السياحي الصيفي "استثنائيا" باعتبار التطور الايجابي الذي تم تسجيله على جميع المستويات، واشار إلى رجوع الأسواق التقليدية على غرار السوق الفرنسية والانجليزية بالإضافة إلى السوق التونسية والجزائرية.وأوضح أن السوق التونسية تحتل المرتبة الأولى، حيث ناهز عدد الوافدين 55 ألف سائح وفاق عدد الليالي المقضاة 181 ألف ليلة، في حين بلغ عدد الوافدين من السوق الجزائرية 22 ألف سائح وناهز عدد الليالي المقضاة 111 ألف ليلة وأشار في السياق ذاته، إلى تطور السوق الروسية حيث بلغ عدد الوافدين 12 ألف، بالإضافة إلى عودة السوق الفرنسية ب9 آلاف سائح فضلا عن الأسواق الايطالية والاسبانية والألمانية.وأضاف ان مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات تواصل القيام بحملات مراقبة يومية للمحيط السياحي لتلافي الاخلالات المتعلقة بالبيئة، بالاضافة الى عمليات التفقد التي تشمل جودة المنتوج وحفظ الصحة والتأمين الذاتي للنزل في اطار لجان مشتركة تضم الأمن وممثلين عن الادارات الجهوية للصحة والبيئة والتجهيز.