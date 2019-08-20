الالعاب الافريقية 2019 - المنتخب التونسي للتايكواندو يدخل غدا الاربعاء المنافسة

Mardi 20 Août 2019



وات

- يفتتح المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد مشاركته في دورة الالعاب الافريقية بالرباط مع دخول اكرام الظاهري ورحمة بن علي وفادية الفرحاني تصفيات المسابقة ويعول المنتخب الوطني على مهارات البطل الأولمبي خليل الجندوبي المتوج في أولمبياد الارجنتين للشباب وخبرة رحمة بن علي وفادية الفرحاني.وفي ما يلي قائمة ممثلي المنتخب التونسي للتايكواندو في الدورة الافريقية ومواعيد المسابقات:يوم الخميس 22 اوت خليل الجندوبي -54كغ الهادي النفاتي -58كغ ياسين الحزامي 63كغالجمعة 23 اوت محمد النعماني 68كلغ فراس القطوسي 74كلغ الاربعاء 21 اوت فادية الفرحاني -41كغ اكرام الظاهري- 44كغ رحمة بن علي -57كغ الخميس 22 اوت اماني العيوني --77كغ