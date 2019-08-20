مفتي الجمهورية الأسبق محمد المختار السلامي في ذمة الله

Mardi 20 Août 2019



وات

- توفي مساء يوم الاثنين، مفتي الجمهورية التونسية الأسبق، الشيخ محمد مختار السلامي، عن سن تناهز 94 عاما بإحدى المصحات التي نقل إليها إثر وعكة صحية.ولد الشيخ الراحل سنة 1925 في صفاقس، و تولى منصب الافتاء بين 1984 و1998.كما ترأس بين 1989 و1993، المجلس الإسلامي الأعلى في تونس.حفظ محمد مختار السلامي القرآن الكريم وهو بالمدرسة الابتدائية، وتسلم شهادة التحصيل في العلوم الدينة من جامعة الزيتونة، ثم على الشهادة العالمية في شعبة أصول الدين في نفس الجامعة.بعد تخرجه، بدأ التدريس في الجامعة، وبعدها بوقت التحق بالمعهد العالي لأصول الدين بتونس، ليتولى التدريس في اختصاص الدراسات القرآنية والفقه وقواعد التشريع.وكان السلامي عضوا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، ورئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.كما عمل الشيخ الراحل رئيسا للهيئة الشرعية لبنك البركة في فرعه بتونس.وكان عضو هيئة التوافق الشرعية بالبحرين، وذلك إلى جانب عضويته في الهيئة الشرعية لمصرف الزيتونة في تونس.