مدينة جرجيس تحتضن الاسبوع الطلابي العالمي بمشاركة 150 طالبا من 15 بلدا

Lundi 19 Août 2019
وات - تحتضن مدينة جرجيس من 16 الى 25 أوت 2019 "الأسبوع الطلابي العالمي" الذي تنظمه جمعية المهندسين الشبان بجرجيس، حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الاثنين.
وتهدف، هذه التظاهرة، إلى التعريف بالمخزون الثقافي التونسي والتشبيك بين الطلبة من مختلف أنحاء العالم عبر تبادل الخبرات وبرنامج متنوع من الأنشطة العلمية والثقافية والسياحية.
وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، خلال إشرافه على افتتاح هذا الملتقى، هذه المبادرة التي من شأنها أن تدعم انفتاح الطلبة على ثقافات أخرى.
كما أكد على أهمية انخراط الطلبة في الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية لبناء شخصية ثرية ومتوازنة واكتساب مهارات تكميلية تساهم في اندماجهم بنجاح في سوق الشغل وتنمية قدراتهم في مجال المبادرة والعمل التطوعي والمواطنة.
كما استعرض في ختام مداخلته البرامج والمشاريع الإصلاحية التي ارستها الوزارة في مجال الحركية الدولية للطلبة والباحثين التونسيين من جهة وسياسة استقطاب الطلبة الأجانب من جهة أخرى حتى تدعم انفتاح المنظومة الجامعية التونسية على العالم.
وتهدف، هذه التظاهرة، إلى التعريف بالمخزون الثقافي التونسي والتشبيك بين الطلبة من مختلف أنحاء العالم عبر تبادل الخبرات وبرنامج متنوع من الأنشطة العلمية والثقافية والسياحية.
وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، خلال إشرافه على افتتاح هذا الملتقى، هذه المبادرة التي من شأنها أن تدعم انفتاح الطلبة على ثقافات أخرى.
كما أكد على أهمية انخراط الطلبة في الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية لبناء شخصية ثرية ومتوازنة واكتساب مهارات تكميلية تساهم في اندماجهم بنجاح في سوق الشغل وتنمية قدراتهم في مجال المبادرة والعمل التطوعي والمواطنة.
كما استعرض في ختام مداخلته البرامج والمشاريع الإصلاحية التي ارستها الوزارة في مجال الحركية الدولية للطلبة والباحثين التونسيين من جهة وسياسة استقطاب الطلبة الأجانب من جهة أخرى حتى تدعم انفتاح المنظومة الجامعية التونسية على العالم.
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Par:mandhouj (France )
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