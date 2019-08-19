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توزر: شركة الدّيار القطريّة تفتح قريبا باب الانتداب بالمنتجع السّياحي الصحراوي

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
وات - تفتح شركة الديار القطرية، الشركة المنجزة للمنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، خلال الأيام القليلة القادمة، باب الانتداب ضمن هذا المشروع السياحي لليد العاملة من عملة ومختصين، وفق ما ذكره لـ"وات"، مصدر من الشركة.

وبيّن ذات المصدر، أن الشّركة عبّرت عن نيّتها الجديّة في فتح باب الانتداب وإطلاق مجموعة من طلبات الشغل انطلاقا من مكتب التشغيل بالجهة، موضّحا أنه من المنتظر أن تجمع جلسة عمل خلال هذا الأسبوع الطرف الممثل للشركة ومكتب التشغيل والهياكل الجهوية المعنية، لتحديد حاجيات الشركة من اليد العاملة والاختصاصات المطلوبة، لافتا الى أنه تم الانطلاق في التنسيق مع السلط الجهوية.


هذا وكان من المؤمل انتهاء أشغال المشروع وانطلاق استغلاله خلال شهر أوت الجاري بحسب تعهدات سابقة للشركة.

يشار إلى أن مسألة التشغيل بالمنتجع السياحي الصحراوي تعد مطلبا ملحا لأبناء الجهة، الذين دعوا إلى إيلاءهم الأولوية في العمل بالمنتجع، باستثناء تعذر توفر بعض الاختصاصات بالولاية.

  
  
     
  
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