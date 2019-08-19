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مستجدّات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الاثنين 19 أوت 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, استعرض اللقاء مستجدّات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بالبلاد وآخر الاستعدادات لانجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى وفِي مقدمتها المواعيد الانتخابية القادمة.



النظر في مسألة استقالة وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني أفاد الأسبوع الماضي بأن لقاء مرتقبا في بداية الأسبوع ، بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، سيتطرق إلى مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي.

وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الإستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته، الأسبوع الفارط، "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187621

Ryan81  (Tunisia)  |Lundi 19 Août 2019 à 18h 42m |           
مازال ماستقالش هالشنتي ، شنوا ناوي يعمل الحملة النتخابية متاعو بموارد الدولة

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 19 Août 2019 à 17h 45m |           
هذا اللقاء الذي قال عنه الشاهد لدراسة وضع الزبيدي



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