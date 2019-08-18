لجنة تقييم التصرف في ادارة مياه الشرب خلال عيد الاضحي تقدم غدا نتائح تحقيقاتها حول هذا الملف

Dimanche 18 Août 2019
وات - يعقد مسؤولون ومختصون في شؤون ادارة قطاع المياه يشكلون لجنة تقييم التصرف في ادارة مياه الشرب، خلال عيد الاضحي 2019 ، غدا الإثنين، ندوة صحفية لتقديم نتائج عملية التقييم لهذا الملف.
وقالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان اللجنة التي تكونت بالوزارة للتدقيق في أسباب انقطاع الماء خلال أيام عيد الاضحى وتقديم الحلول العملية لتفادي مثل هذه الاضطرابات مستقبلا ستعقد هذه الندوة باشراف وزير الفلاحة سمير الطيب.
وتضم اللجنة التي يترأسها الخبير الدولي في المياه عامر الحرشاني، مسؤولين عن هياكل عمومية لادارة ملف المياه وخبراء في مجال هندسة وادارة المياه وخبراء جامعيون .
وشهدت بعض المناطق ، انقطاعا في امدادت مياه الشرب التي تؤمنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وسط تباين التصريحات بين الادارة التي كشفت عن ارتفاع نسق الاستهلاك بشكل كبير خلال العيد والمواطن الذي يري ان عدم توفير خدمة المياه يعد تقصيرا في حقه.
وقالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان اللجنة التي تكونت بالوزارة للتدقيق في أسباب انقطاع الماء خلال أيام عيد الاضحى وتقديم الحلول العملية لتفادي مثل هذه الاضطرابات مستقبلا ستعقد هذه الندوة باشراف وزير الفلاحة سمير الطيب.
وتضم اللجنة التي يترأسها الخبير الدولي في المياه عامر الحرشاني، مسؤولين عن هياكل عمومية لادارة ملف المياه وخبراء في مجال هندسة وادارة المياه وخبراء جامعيون .
وشهدت بعض المناطق ، انقطاعا في امدادت مياه الشرب التي تؤمنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وسط تباين التصريحات بين الادارة التي كشفت عن ارتفاع نسق الاستهلاك بشكل كبير خلال العيد والمواطن الذي يري ان عدم توفير خدمة المياه يعد تقصيرا في حقه.
1 de 1 commentaires pour l'article 187580
En continu
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
- Hier 12:04 خميس الجهيناوي.. الغياب القاتل!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
30°
|29°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|29°-25
|37°-24
|37°-25
|36°-25
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 224) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 078) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 001) كلات بعضها ..
( 66 817) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 488) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 717) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 127) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 730) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 816) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 110) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 915) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 073) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 449) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 990) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 488) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 343) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 772) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 919) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 42 312) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 290) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur:الى عبير : كيف ستعيدين النهضاويين للسجون !