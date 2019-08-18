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لجنة تقييم التصرف في ادارة مياه الشرب خلال عيد الاضحي تقدم غدا نتائح تحقيقاتها حول هذا الملف

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - يعقد مسؤولون ومختصون في شؤون ادارة قطاع المياه يشكلون لجنة تقييم التصرف في ادارة مياه الشرب، خلال عيد الاضحي 2019 ، غدا الإثنين، ندوة صحفية لتقديم نتائج عملية التقييم لهذا الملف.

وقالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان اللجنة التي تكونت بالوزارة للتدقيق في أسباب انقطاع الماء خلال أيام عيد الاضحى وتقديم الحلول العملية لتفادي مثل هذه الاضطرابات مستقبلا ستعقد هذه الندوة باشراف وزير الفلاحة سمير الطيب.


وتضم اللجنة التي يترأسها الخبير الدولي في المياه عامر الحرشاني، مسؤولين عن هياكل عمومية لادارة ملف المياه وخبراء في مجال هندسة وادارة المياه وخبراء جامعيون .

وشهدت بعض المناطق ، انقطاعا في امدادت مياه الشرب التي تؤمنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وسط تباين التصريحات بين الادارة التي كشفت عن ارتفاع نسق الاستهلاك بشكل كبير خلال العيد والمواطن الذي يري ان عدم توفير خدمة المياه يعد تقصيرا في حقه.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187580

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 18 Août 2019 à 20h 09m |           
يجب التدقيق في كفاءة سمير الطيب وحرفيتة في قطع الطرق والمء والكهرباء والفسفاط وغيرها



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