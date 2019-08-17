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عائدات الغلال التونسية قاربت 70 مليون دينار خلال 8 اشهر وسط طلب متنامي من السوق الليبية

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
وات - ارتفعت صادرات تونس من الغلال ، خلال 8 أشهر الاولى من 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 كميا بنسبة 28,8 بالمائة و بنسبة 14,4 بالمائة على مستوى العائدات التي بلغت عتبة 70 مليون دينار استحوذت السوق الليبية 42 بالمائة منها وصدرت تونس ، وفق تحليل نشره المرصد الوطني للفلاحة على موقعه الالكتروني بالاعتماد على بيانات للمجمع المهني المشترك للغلال ، زهاء 27 الف طن من الغلال ما بين غرة جانفي و 5 اوت 2019 مقابل 21 الف طن خلال نفس الفترة من سنة 2018 وفرت عائدات بقيمة 55 مليون دينار ( 8 اشهر الاولي من سنة 2018).

وأرجع المرصد ، الارتفاع الطفيف الى نمو صادرات البطيخ الأحمر "الدلاع" الى السوق الايطالية والتي تصدرت قائمة هذا المنتج بنحو 11 الف طن في حين سجلت صادرات الخوخ تراجعا طفيفا الى 6 الاف و 837 طنا .
وسجلت صادرات مادتي "البطيخ الاصفر" و" اللوز" ارتفاعا ليسجلا ، على التوالي، 1538 طنا و 234 طنا في حين ارتفعت قيمتهما المالية ، على التوالي كذلك، بنسبة 237 بالمائة و 450 بالمائة.


وقامت تونس يتصدير 2677 طنا من مادة المشمش خلال 8 اشهر الاولي من العام الجاري مقابل 2238 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يشكل زيادة بنحو 439 طنا.
وتراجعت العائدات المالية لمادة العنب بنسبة 43 بالمائة والتين الشوكي بنسبة 19 بالمائة علما وان تونس تصدر منتوجات الغلال الى 25 سوقا من اسمها السوق الليبية .

واستحوذت السوق الليبية على 55 بالمائة من الكميات المصدرة من الغلال التونسية واسهمت بنحو 42 بالمائة من العائدات المالية ( 26,6 مليون دينار) مشكلة زيادة بنحو 47,2 بالمائة تليها ايطاليا بنسبة 22 بالمائة على مستوى الكميات و 12 بالمائة من حيث القيمة .
وتراجعت القيمة المالية لصادرات الغلال التونسية نحو قطر بنسبة 37,5 بالمتائة والولايات المتحدة الامريكية بنسبة 37,4 بالمائة والكويت بنسبة 10 بالمائة وفرنسا بنسبة 4 بالمائة.

  
  
     
  
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