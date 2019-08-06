القصرين : قبول 66 قائمة مترشحة للإنتخابات التشريعية المقبلة وإسقاط قائمتين مستقلتين

Mardi 06 Août 2019



وات

- تم، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق القائمات الإنتخابية المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بولاية القصرين المقبولة أوّليا والبالغ عددها 66 قائمة بمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات بالجهة، بعد إستكمال عملية البت في ملفات ترشحهم التي إمتدت من 30 جويلية المنقضي إلى غاية 5 أوت الجاري.وقد أفضت عملية البت إلى قبول 66 قائمة من مجموع 68 بعد إسقاط قائمتين مستقلتين ("كلنا واحد " و"شباب يتحدى") لعدم توفر ملفهما على الشروط القانونية المطلوبة، وفق ا أكده رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالجهة، زهير غرسلي.وذكر غرسلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن تقديم الطعون من قبل ممثلي القائمات المرفوضة لدى المحكمة الإدارية بالجهة تنطلق في أجل أقصاه 3 أيام بداية من اليوم تاريخ تعليق القائمات، على أن يتم يوم 30 أوت الجاري الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019.وذكر، في سياق متصل، أن الهيئة الفرعية للإنتخابات بالولاية إنطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا من نهار اليوم في تسليم قرارات القبول والرفض لرؤساء القائمات.وتتوزع القائمات المقبولة وقتيا بالجهة بين 30 قائمة مستقلة وهي كل من "شرفاء القصرين" و"القصرين للجميع" و"نحب نعيش" و"القوة الصاعدة" و" أرض السباسب" و" العبور" والقائمة المستقلة الحرّية" ، و"الأحرار المتحدون" و"الإقلاع" و" شعلة الخير" و"القصرين الغالية" و"الشعانبي ينتصر" و"الوفاء بالعهد " و" إيجابيون " و"الشموخ" و" قصارنية موش قصار النية" و" رسابة شعب" و"مستقبلنا بيدينا" و"السبيل" و"سواعد الشباب" والوصية " و"الضمير" و"التنمية والمواطنة" و"أحبك يا شعب" و"السفراء" و"القصرين تتحدى وتتغير" و"الفولارة " و"المواطن المستقل" و"الإمتياز" .أما القائمات الحزبية الـ26 التي تم قبول ملفات ترشحها بصفة وقتية فهي تشمل حزب " تيار المحبة" وحزب " قلب تونس" وحزب " حركة الشعب" و" الحزب الدستوري الحر " وحزب "الجبهة الشعبية " و"الحزب الإشتراكي" و"التكتل" و"التحالف من أجل تونس" و"آفاق تونس" و"البديل التونسي" و"المسؤولية الوطنية " و"حركة مشروع تونس" و"حركة النهضة" و"الحزب الإشتراكي الدستوري" وحزب " أمل تونس" وحزب" الأمل" وحزب "صوت الفلاحين" و"الإتحاد الشعبي الجمهوري" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"حركة أوفياء للوطن" و"حركة شباب تونس الوطني" و"حركة الشباب نحن لها" و"حركة تحيا تونس" و"بني وطني" و "حركة تحيا تونس" وحزب "التيار الديمقراطي" .وبخصوص القائمات الـ10 الإئتلافية، فهي تشمل كل من "إئتلاف تونس أخرى" و"إئتلاف مواطنون ونشارك" و"إئتلاف الكرامة" و"إئتلاف الرجوع إلى الأصل " و"إئتلاف الجبهة" و"الأحرار المتحدون " و"إئتلاف الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي" و"إئتلاف أمل وعمل المستقلة " وإئتلاف عيش تونسي" و"إئتلاف الوطن الجديد" و"إئتلاف كلنا للوطن" .وكانت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين قد باشرت يوم 30 جويلية 2019 عمليّة البت في ملفات ترشح 68 قائمة للإنتخابات التشريعية المقبلة توزعت بين 27 قائمة حزبية و37 قائمة مستقلة و4 قائمات إئتلافية، تتنافس من أجل الحصول على 8 مقاعد نيابية مخصصة للجهة في مجلس نواب الشعب .ويبلغ عدد المسجلين للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بالدائرة الإنتخابية بالقصرين عند غلق باب التسجيل ، 289 ألف ناخب مقابل 229 ألف ناخب في الإنتخابات البلدية الفارطة .