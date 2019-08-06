مجلس وزاري مضيق خاص بسيدي بوزيد يتخذ جملة من القرارات

Mardi 06 Août 2019



باب نات

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- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد.واتخذ المجلس القرارات التالية:1. إحداث معتمدية جديدة بالهيشرية من ولاية سيدي بوزيد.2. إحداث دور خدمات إدارية بكل من سبالة أولاد عسكر، بئر الحفي، جلمة، السعيدة، سوق الجديد وأولاد حفوز.3. انطلاق اشغال فتح مسار القسط الأول المتعلّق بإنجاز الطريق السيارة التي تربط العاصمة بسيدي بوزيد والقصرين والإعلان عن طلب عروض الاشغال قبل موفي شهر اوت 2020.4. اتمام اشغال تهيئة 178 مسكنا اجتماعيا فرديا بسيدي بوزيد الشرقية – الأمل بكلفة تقدر بـ10.487 م د قبل موفى سنة 2019 بالتوازي مع الإعلان عن طلب عروض تهيئة 74 مسكنا اجتماعيا فرديا بسيدي بوزيد الشرقية – السلام وبرمجة انطلاق أشغالها قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2020.5. انطلاق أشغال بناء مقر جديد للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد وتهيئة وصيانة فروعها بالجهة بداية من سنة 2020 بكلفة حوالي 3.5 م.د6. تخصيص مبلغ 2 م.د لانطلاق اشغال تهيئة مدينة السبالة من الفيضانات قبل موفى سنة 2019.7. تهيئة 5 أحياء شعبية ( أولاد بالهادي 2 والهناء بسيدي بوزيد ، الحرير بسيدي علي بن عون، الشهداء بالمزونة، الهيشرية بسيدي بوزيد الغربية والنجاح بالمكناسي ) بكلفة 26.035 م.د8. تخصيص اعتمادات إضافية لتحسين مساكن حوالي 300 عائلة بولاية سيدي بوزيد بقيمة 800 أ.د9. انطلاق الدراسات لإنجاز وتهذيب الطرقات المحلية التالية:- رقم 891 الرابط بين الرقاب وحدود ولاية صفاقس (بئر علي)- على طول18 كم بكلفة 14 م.د .- رقم 889 الرابط بين بئر الحفي والهيشرية على طول 25 كم بكلفة 20 م.د .- رقم 124 الرابطة بين مفترق بوهدمة – غدير الربايع (المزونة) على طول 10 كم بكلفة 8 م.د .- رقم 900 الرابطة بين بن عون – حدود ولاية قفصة (سيدي عيش ) على طول 21 كم بكلفة 16 م.د.10. انطلاق انجاز مسلك الميدوعة بوشمال بمعتمدية سوق جديد على طول 7 كلم سنة 2020 بكلفة تقدر بحوالي 2.5 م د11. انطلاق انجاز مسلك اللطايفية بمعتمدية السعيدة على طول 7 كلم سنة 2020 بكلفة تقديرية تناهز 2.5 م د.12. استحثاث إتمام دراسة مشروع حماية مدينة السعيدة من الفيضانات قبل موفى سنة 2019.13. إدراج مدينتي السعيدة وسوق الجديد ضمن برنامج تحسين مداخل المدن.14. الاذن بتجهيز وبداية استغلال المقر الجديد للإقليم الثاني للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمنطقة الجنوبية بولاية سيدي بوزيد قبل موفى شهر سبتمبر من سنة 2019 .15. الإعلان عن طلب عروض تهيئة المنطقة الصناعية أم العظام على مساحة 50 هك خلال شهر أوت 2019 وانطلاق الأشغال قبل موفى السنة الحالية بكلفة 13,147 م.د.16. انطلاق تزويد مدينتي جلمة وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بداية من شهر جانفي 2020.17. اسناد 1000 هك من الأراضي المهيكلة بالجهة لفائدة حوالي 100 منتفع من العاطلين عن العمل.18. تسوية الوضعيات العقارية لـ54 تجمعا سكنيا مقاما على أراض دولية بمساحة حوالي 710 هك ولفائدة 6468 مسكنا.19. تسليم 25 عقدا في اطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية.20. انطلاق أشغال 38 مشروعا لتزويد الماء الصالح للشراب بالجهة لفائدة 67000 منتفعا وبكلفة 3.450 أد.21. انطلاق تنفيذ مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بسلتة زغمار من معتمدية جلمة بكلفة 19 م د الممول من البنك العالمي للإنشاء وذلك بـ:- غراسة 1150 هك من أشجار الزيتون بكلفة 3.5 م د.- إنجاز 13 كلم من المسالك الفلاحية و منطقة سقوية وأشغال المحافظة على المياه والتربة ومشاريع صغرى وبرامج تكوين22. انطلاق تنفيذ مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية PACTE بريحانة من معتمدية الرقاب والعيون من معتمدية السبالة بكلفة 30 م د الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.23. انطلاق انجاز مشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية DARAL بمنطقة الزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بكلفة 10 م د الممول من البنك الألماني للتنمية24. انطلاق تنفيذ عنصر التهيئة المائية المندرج ضمن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بــ 07 معتمديات بكل من سيدي بوزيد الشرقية والغربية وسوق الجديد-جلمة-اولاد حفوز-الرقاب-بئر الحفي بكلفة 1.931 م.د25. انطلاق الدراسات لإنجاز 300 كلم من المسالك الفلاحيةتتوزّع على كافة معتمديات الجهة.26. توفير مبلغ 200 أد لتهيئة مركز سباق الخيل بالمكناسي وبرمجة انطلاق الانجاز سنة 2020.27. الاذن بتحيين الدراسات الخاصّة بإنجاز سد خنقة الجازية.28. تخصيص مبلغ 330 أ.د لصيانة محطات الضخ وتعهد شبكات الري واقتناء عدادات مائية بكافة معتمديات الولاية سنة 2020.29. تعهد مشاريع الماء الصالح للشرب لفائدة حوالي 5860 منتفع بكل من : أولاد امحمد قسط 2، غريويس 1 من معتمدية سوق الجديد سنة 2020 بكلفة 3.33 م.د30. إعادة تجهيز 6 آبار عميقة بكل من : القصيرة – غريويس 1 – أولاد الفالح - بوعطوش بمعتمدية سوق الجديد، بئر الجهلي بمعتمدية منزل بوزيان، بئر الشواشنية بمعتمدية أولاد حفوز سنة 2020 بكلفة 120 أ.د31. تجهيز وكهربة 2 آبار عميقة بكل من التقاسيم الغربية من معتمدية منزل بوزيان و القفا من معتمدية أولاد حفوز سنة 2020 بكلفة 350 أ.د32. حفر بئر عميقة صالحة للشرب بالمعاذر الزعايرية من معتمدية منزل بوزيان بكلفة 200 أ.د33. انجاز اشغال للمحافظة على المياه والتربة بكل من معتمديات سوق الجديد، المزونة منزل بوزيان، أولاد حفوز والسعيدة سنة 2020 بكلفة 341 أ.د34. انجاز دراسة لإحداث منطقة سقوية بالمياه المعالجة بمعتمدية المزونة سنة 2020.35. بناء مقر جديد لخلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية المزونة سنة 2020 بكلفة 120 أ.د36. الانطلاق في إنجاز المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، في إطار تنفيذ المشروع الممول من طرف الوكالة الفرنسيــــــة للتنميـة بكلفة 220 مليون دينار، وتأهيل مستشفيي الرقاب والمكناسي بكلفة 53 م د.37. الانطلاق الفوري في اختيار المصممين لإنجاز المستشفى الجهوي بجلمة بكلفة 52.3 م.د على أن تنطلق الدراسات نهاية النصف الثاني لسنة 2019 و الأشغال نهاية سنة 2020 .38. تدعيم كافة المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية والمخابر ووحدات التوليد ووحدات طب الأسنان قبل موفى سنة 2019.39. فتح 39 خطة طبيب مقيم لفائدة ولاية سيدي بوزيد في اطار تدعيم طب الاختصاص بالجهة .40. فتح خطط استشفائية جامعية في طب الاستعجالي وجراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.41. فصل مستشفى منزل بوزيان عن مستشفى المكناسي إداريا وتسمية مدير على مستشفى منزل بوزيان.42. تدعيم مستشفى المكناسي بآلة كشف بالصدى.43. توفير التجهيزات والموارد البشرية لقسم التوليد بمستشفى الرقاب.44. توفير التجهيزات بمركز الصحة الأساسية بالطويلة.45. تجهيز قاعات الإنعاش بأقسام الاستعجالي بمستشفى جلمة والسبالة.46. تجهيز مركز الصحة الأساسية سوق الأحد الأبيض ودعمه بالموارد البشرية.47. تجهيز مركز الصحة الأساسية الجباس ودعمه بالموارد البشرية.48. تجهيز مراكز الصحة الأساسية التي تفتقر للماء بخزانات.49. إحداث وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى المزونة.50. صيانة الشبكة الكهربائية بكل من مستشفى المزونة وجلمة.51. تجهيز مركز الطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد ودعمه بالموارد البشرية اللازمة.52. تدعيم المستشفيات الحلية بالموارد البشرية الضرورية لتأمين استمرارية الخدمات واقسام المخبر (24/24) وذلك بالترخيص في انتداب 88 اطار شبه طبي 06 عملة سواق لفائدة الجهة.53. تدعيم اسطول النقل بالجهة بـ12 سيارة اسعاف (2 صنف أ و07 سيارات إسعاف صنف ب و03 سيارات إسعاف رباعية الدفع قبل موفى سنة 2019) و11 سيارة مصلحة و01 سيارة رباعية الدفع.54. الشروع في الإجراءات الأولية لتطوير مركز الصحة الأساسية المنصورة ببن عون من صنف 2 الى صنف 4.55. احداث وحدة اسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى المحلي بالرقاب والانطلاق في دراسة إمكانية بعث وحدات اسعاف طبي متنقلة بكل من المستشفيات المحلية بالمكناسي وجلمة.56. احداث مركز صحة أساسية بالبلاهدية بنعون سنة 2020 بكلفة 700 أ.د57. الإذن بتسليم المعدات الطبية التالية لفائدة الجهة قبل موفى سنة 2019:-07 آلات صدمات القلب- طاولة جراحة للتوليد- آلة متحركة للتصوير بالأشعة- جهاز إضاءة قاعة العمليات- جهاز التصوير بالأشعة في قاعة العمليات58. تخصيص اعتماد إضافي قدره 100 ألف دينار لمساعدة البلديات الجديدة بالجهة ( 7 بلديات ) لمساعدتها على إعداد أمثلة التهيئة العمرانية الكلفة الجملية 345 أ.د59. تخصيص اعتماد إضافي قدره 200 ألف دينار لإحداث دوائر بلدية ببلدية سيدي بوزيد الكلفة الجملية 500 أ.د .60. تخصيص اعتماد قدره 250 ألف دينار للمساهمة في إنجاز منتزه عائلي ببلدية سيدي بوزيد .61. توفير دعم مالي بقيمة 520 ألف دينار لفائدة بلدية منزل بوزيان لمساعدتها على إنجاز عدد من المشاريع في مجال جمالية المدينة وإحداث منتزه عائلي ودعم الانشطة الثقافية وتعزيز الموارد البشرية .62. تخصيص مبلغ 300 ألف دينار لفائدة بلديات بئر الحفي والمزونة والمكناسي وأولاد حفوز والسبالة التي تمت توسعة مجالها الترابي لإحداث أو تهيئة دوائر بلدية .63. تخصيص اعتمادات جملية بـ 150 ألف دينار لفائدة بلديات جلمة وسيدي علي بن عون والرقاب لتهيئة مساحات خضراء64. 2 تخصيص 2 م.د لفض إشكالية اقتناء العقار الذي سيقام عليه سوق الانتاج بالوسط وذلك للترفيع في مساهمة المجلس الجهوي في رأس مال الشركة المحدثة للغرض.65. تخصيص 7 م.د للانطلاق في إنجاز مشروع تهيئة ساحة الأرض والفنون (فضاء ترفيهي ثقافي موجّه للعائلات وبناء وتجهيز قاعة مؤتمرات).66. الاذن بتفعيل القرار المتعلّق بإقرار مدينة سيدي بوزيد كمقر للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.67. تدعيم أسطول النقل بولاية سيدي بوزيد بـ 17 حافلة قبل العودة المدرسية موزّعة على النحو التالي: 9 حافلات عادية مخصّصة للنقل الحضري، 3 حافلات مكيّفة و 5 حافلات مزدوجة.68. الاذن بالتسريع في إتمام الدراسات والانطلاق في انجاز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد بكلفة 17.62 م.د69. مواصلة دعم مراكز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد بكلفة 3.3 م.دتمويل مشاريع صغيرة بجهة سيدي بوزيد لخلق مواطن شغل70. إقرار تمويل 500 مشروعا صغيرا عن طريق البنك التونسي للتضامن لخلق مواطن شغل بالجهة سنة 2019 بكلفة 9 م.د.71. الانطلاق الفوري في انجاز دراسات بناء مقر للمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد وبرمجة انطلاق الاشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2020.72. انطلاق انجاز مدرسة ابتدائية ببئر الحفي سنة 2020.73. تحويل المدرسة الاعدادية بالمغيلة إلى معهد ثانوي والانطلاق فورا في أشغال إضافة قاعتين به.74. الانطلاق في أشغال بناء محكمة الاستئناف بولاية سيدي بوزيد قبل موفى سنة 2019 بكلفة 11 م.د.75. توفير مبلغ إضافي بـ 500 أ.د لانطلاق أشغال بناء مقر محكمة الناحية بجلمة.76. الانطلاق في دراسات وبناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بالسعيدة سنة 2020.77. تخصيص 500 أ.د لتجهيز المقر الجديد لولاية سيدي بوزيد.78. تمكين 2500 عائلة إضافية ضمن برنامج العائلات المعوزة بالجهة.79. إنجاز دراسة مشروع ضيعة فلاحية إدماجية لفائدة المعوقين بالجهة.80. استحثاث إتمام الإجراءات الإدارية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لفتح مركز الأداءات بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد قبل موفى سنة 2019.81. الانطلاق في انجاز دراسات متحف الثورة قبل موفى سنة 2019 بكلفة 400 أ.د82. تخصيص اعتماد بقيمة 1 م.د لدعم المهرجانات الثقافية بالجهة.83. تمكين مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سيدي بوزيد من ميزانية خاصّة.84. التسريع في إتمام الاشغال والدخول حيز الاستغلال لدار الثقافة بلسودة ودار الثقافة سيدي علي بن عون.85. الاذن بتوفير كافة التجهيزات الضرورية لبداية استغلال المسبح الأولمبي بسيدي بوزيد بكلفة 6.8 م.د86. انطلاق دراسات احداث ملعب بلدي بالسعيدة خلال السداسي الثاني من سنة 2019 وبداية الاشغال سنة 2020 بكلفة 1.7 م.د87. احداث قاعة رياضية مغطاة بسيدي علي بن عون خلال سنة 2020.88. احداث 8 ملاعب احياء بكل من المكناسي، سوق الجديد، الفتح بالسبالة، النسيم بئر الحفي، السعيدة، المزومة، منزل بوزيان والمنار بالرقاب قبل موفى سنة 2019.89. تمكين أولمبيك سيدي بوزيد من منحة مالية استثنائية90. تمكين 85 امرأة بمشروع في اطار برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" بكلفة 490 أ.د مع فتح المجال لتمويل المشاريع ذات الصبغة الفلاحية.91. تخصيص مبلغ 100 أ.د لفائدة 25 أسرة بالجهة في اطار تنفيذ برنامج التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية خلال سنة 2019 .92. تمكين 600 طفل من 3-4 سنوات من الالتحاق برياض الأطفال الخاصة ورياض التضامن الاجتماعي بمختلف معتمديات الجهة خلال السنة التربوية 2019-2020.93. احداث فضاء للأسرة بدوار السلاطنية سنة 2020 بكلفة 2.5 مليون دينار .94. توفير حافلة لنقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالجهة.95. توفير شاحنة للمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجهة.