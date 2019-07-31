رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد:- رجاء الطرابلسي، والية منوبة.- محمد سمشة، والي القصرين.- عبد الفتاح شقشوق، والي المهدية.- محمد بورقيبة، والي القيروان.حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفوراتي.