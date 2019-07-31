رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد:
- رجاء الطرابلسي، والية منوبة.
- محمد سمشة، والي القصرين.
- عبد الفتاح شقشوق، والي المهدية.
- محمد بورقيبة، والي القيروان.
حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفوراتي.
- رجاء الطرابلسي، والية منوبة.
- محمد سمشة، والي القصرين.
- عبد الفتاح شقشوق، والي المهدية.
- محمد بورقيبة، والي القيروان.
حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفوراتي.
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Par:nahed_ammar (Tunisia )
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