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رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الأربعة الجدد:

- رجاء الطرابلسي، والية منوبة.


- محمد سمشة، والي القصرين.

- عبد الفتاح شقشوق، والي المهدية.

- محمد بورقيبة، والي القيروان.


حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفوراتي.


  
  
     
  
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