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نبيل بفون: الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستجرى يوم 15 سبتمبر

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
وات - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، مساء اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر الهيئة بالعاصمة، عن إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر المقبل على أن تخصص الفترة من 2 الى 9 أوت لتقديم الترشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي .

وأضاف بفون أنه سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم الاربعاء 14 أوت المقبل، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا يوم 31 اوت المقبل .
وأفاد أيضا بأن الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق الانتخابي ستنطلق يوم 2 سبتمبر 2019 لتتواصل ألى غاية يوم 13 من الشهر نفسه.


  
  
     
  
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