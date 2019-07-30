ضبط خطة عمل لتمويل وتنفيذ ملفات التعاون بين تونس وبريطانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

Mardi 30 Juillet 2019
وات - قامت تونس وبريطانيا بضبط خطة عمل تحدد مصادر وآليات التمويل ورزنامة تنفيذ عدد من ملفات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون الجامعي التونسي البريطاني المنعقد، امس الاثنين، بتونس.
وتمثلت هذه الملفات، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالخصوص في العمل على تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك وضع آليات ضمان الجودة والتعاون في مجال التأهيل و تشبيك المؤسسات الجامعية والبحثية من البلدين لتفعيل كل آليات التعاون المتاحة وإحداث آليات جديدة فضلا عن إرساء تعاون بين هياكل البحث في المجالات ذات الاهتمام المشتركة.
كما تم الاتفاق على دعم التجديد البيداغوجي والتكوين في مجال المبادرة وريادة الأعمال وتشغيلية الطلبة والتكوين في اللغات والمهارات اللينة وتنمية القدرات لدى منشطي مراكز المهن وإشهاد الكفاءات ودعم تدريس اللغة العربية لفائدة فاعلين في المنظومة الجامعية البريطانية وتدريس اللغة الإنجليزية لفائدة فاعلين في المنظومة الجامعية التونسية ودعم حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والإداريين بين البلدين.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي جمع رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ماهر القصاب بوفد متكوّن من جامعيين (من جامعات اكسفورد، سوساكس، سالفورد، ايست انقليا... ) ومسؤولين من مؤسسات بريطانية معنية بالشأن الجامعي (المجلس الثقافي البريطاني، وكالة التأهيل والتأمين على الجودة، الوكالة الجامعية للتعاون الدولي... ) وممثلين عن جمعيات التعاون الثنائي (الغرفة التجارية التونسية البريطانية... ) ترأسته سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دا سوزا تحديد عدد من ملفات التعاون بين البلدين.
وتمثلت هذه الملفات، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالخصوص في العمل على تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك وضع آليات ضمان الجودة والتعاون في مجال التأهيل و تشبيك المؤسسات الجامعية والبحثية من البلدين لتفعيل كل آليات التعاون المتاحة وإحداث آليات جديدة فضلا عن إرساء تعاون بين هياكل البحث في المجالات ذات الاهتمام المشتركة.
كما تم الاتفاق على دعم التجديد البيداغوجي والتكوين في مجال المبادرة وريادة الأعمال وتشغيلية الطلبة والتكوين في اللغات والمهارات اللينة وتنمية القدرات لدى منشطي مراكز المهن وإشهاد الكفاءات ودعم تدريس اللغة العربية لفائدة فاعلين في المنظومة الجامعية البريطانية وتدريس اللغة الإنجليزية لفائدة فاعلين في المنظومة الجامعية التونسية ودعم حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والإداريين بين البلدين.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي جمع رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ماهر القصاب بوفد متكوّن من جامعيين (من جامعات اكسفورد، سوساكس، سالفورد، ايست انقليا... ) ومسؤولين من مؤسسات بريطانية معنية بالشأن الجامعي (المجلس الثقافي البريطاني، وكالة التأهيل والتأمين على الجودة، الوكالة الجامعية للتعاون الدولي... ) وممثلين عن جمعيات التعاون الثنائي (الغرفة التجارية التونسية البريطانية... ) ترأسته سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دا سوزا تحديد عدد من ملفات التعاون بين البلدين.
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Par:elwatane ( )
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