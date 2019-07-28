ترشح 52 قائمة للانتخابات التشريعية القادمة بدائرتي صفاقس 1 وصفاقس2

Dimanche 28 Juillet 2019
وات - تم إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت، الموافق لليوم السادس من عملية إيداع ملفات القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة، قبول 10 قائمات لدى الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1، اثنان منها حزبية، و2 إئتلافية و6 قائمات مستقلة، مقابل تلقي ترشحات 7 قائمات بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، ثلاثة منها حزبية و2 ائتلافية و2 مستقلة، وفق ما أفاد به منسقا الهيئتين الفرعيتين للانتخابات.
يذكر أن العدد الجملي للقائمات المسجلة بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 وصل إلى حدود اليوم، ومنذ انطلاق عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، إلى 27 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، فيما بلغ عدد القائمات المسجلة بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، 25 قائمة موزعة بين حزبية وإئتلافية ومستقلة.
يشار إلى أن عملية تسجيل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 6 اكتوبر القادم قد انطلقت يوم 22 جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 29 من ذات الشهر، وإلى أن عدد المسجلين للانتخابات بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 يبلغ 282752 مسجلا مقابل 328488 بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 .
يذكر أن العدد الجملي للقائمات المسجلة بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 وصل إلى حدود اليوم، ومنذ انطلاق عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، إلى 27 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، فيما بلغ عدد القائمات المسجلة بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2، 25 قائمة موزعة بين حزبية وإئتلافية ومستقلة.
يشار إلى أن عملية تسجيل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 6 اكتوبر القادم قد انطلقت يوم 22 جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 29 من ذات الشهر، وإلى أن عدد المسجلين للانتخابات بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 يبلغ 282752 مسجلا مقابل 328488 بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 .
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Par:karimyousef (France )
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