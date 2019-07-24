''مساريون لتصحيح المسار'': إحجام رئيس الجمهورية عن ختم القانون الانتخابي تهديد صريح للدولة

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - قالت مجموعة مساريون لتصحيح المسار " إن إحجام رئيس الدولة عن ختم قانون دستوري (القانون الانتخابي الجديد)، مما حال دون نشره في الرائد الرسمي، يشكل تهديدا صريحا لدولة القانون والمؤسسات من طرف المؤسسة المؤتمنة على حماية الدستور الذى ضمن كل الآليات لممارسة حق رئيس الجمهورية في التدخل لمراجعة القوانين عبر الردّ المعلّل إلى مجلس نواب الشعب أو العرض على الاستفتاء الشعبي".
واعتبرت في بيان لها، أن رئيس الجمهورية تنصّل من مسؤولياته ولم يتقيّد بشكليّات القانون وضرب عرض الحائط الضوابط الإجرائية وحال بذلك دون إمكانية ردع لوبيّات الفساد والتصدي لأخطارالشعبويّة في وقت تستعدّ فيه البلاد الى مواعيد انتخابية هامة، معتبرة أن هذا التصرف يمثل خرقا مكشوفا للدستور لا يمكن تبريره واعتداء على صلاحيات البرلمان، وعدم احترام لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وعبرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" عن انشغالها العميق إزاء ما قد ينجم من حيرة وتوتر لدى الرأي العام من إرباك في السير العادي لمؤسسات الدولة نتيجة هذا التصرف الذي "لا يليق برجال الدولة" والذي يؤشر إلى انزلاق نحو تصوّر استبدادي تسلّطي لنظام الحكم.
وقالت "نضمّ صوتنا الى أصوات كافة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الرافضة لهذا التصرف وندعوها إلى إجراء مشاورات عاجلة للبحث عن أنجع السبل لحماية البلاد من الأخطار التي تهددها وإعادة السير الطبيعي لمؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في ظروف طبيعية".
يذكر أن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" مجموعة منشقة عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي منذ ديسمبر 2018 بسبب ما اعتبرته "فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018".
واعتبرت في بيان لها، أن رئيس الجمهورية تنصّل من مسؤولياته ولم يتقيّد بشكليّات القانون وضرب عرض الحائط الضوابط الإجرائية وحال بذلك دون إمكانية ردع لوبيّات الفساد والتصدي لأخطارالشعبويّة في وقت تستعدّ فيه البلاد الى مواعيد انتخابية هامة، معتبرة أن هذا التصرف يمثل خرقا مكشوفا للدستور لا يمكن تبريره واعتداء على صلاحيات البرلمان، وعدم احترام لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وعبرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" عن انشغالها العميق إزاء ما قد ينجم من حيرة وتوتر لدى الرأي العام من إرباك في السير العادي لمؤسسات الدولة نتيجة هذا التصرف الذي "لا يليق برجال الدولة" والذي يؤشر إلى انزلاق نحو تصوّر استبدادي تسلّطي لنظام الحكم.
وقالت "نضمّ صوتنا الى أصوات كافة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الرافضة لهذا التصرف وندعوها إلى إجراء مشاورات عاجلة للبحث عن أنجع السبل لحماية البلاد من الأخطار التي تهددها وإعادة السير الطبيعي لمؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في ظروف طبيعية".
يذكر أن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" مجموعة منشقة عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي منذ ديسمبر 2018 بسبب ما اعتبرته "فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018".
1 de 1 commentaires pour l'article 186329
En continu
- 10:46 فاشلون مع سبق الإنتخاب..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:17
|19:35
|16:16
|12:33
|05:18
|03:34
|
31°
|31°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|36°-26
|42°-27
|35°-24
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
(129 431) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 598) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 501) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 464) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 57 693) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 53 781) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 562) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 234) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 969) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 289) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 585) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 662) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 471) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 364) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 38 742) البيان الفضيحة..
( 37 613) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 37 434) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 37 283) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 36 836) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 763) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:sarramba (France )
Sur: سابقة خطيرة في تاريخ حركة النهضة..