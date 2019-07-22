صفاقس: قبول 7 قائمات بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 مقابل 5 قائمات بالهيئة الفرعية صفاقس2 إلى حدود الرابعة بعد الظهر

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- انطلقت الهيئتان الفرعيتان صفاقس1 وصفاقس2 في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، في قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 المنتظر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.وقد تمّ إلى حدود الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم قبول 7 قائمات بالهيئة الفرعية صفاقس1 ثلاثة منها حزبية واثنتان ائتلافيتان وقائمتين مستقلين مقابل قبول 5 قائمات أودعت لدى الهيئة الفرعية صفاقس2 ثلاثة منها حزبية واثنتان مستقلة، وفق أفاد به مراسلة (وات) كلّ من منسق الهيئة الفرعية صفاقس1 ناجح بلغيث ومنسّق الهيئة الفرعية صفاقس2 عاطف الفريخة مراسلة (وات).يذكر أن عدد المسجّلين للانتخابات بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 يبلغ 282752 مسجّلا مقابل 328488 بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 .