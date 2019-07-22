الخطوط الجوية القطرية تسيّر طائرة من طراز إيرباص A350 إلى تونس

Lundi 22 Juillet 2019



بلاغ صحفي

- تعلن الخطوط الجوية القطرية عن زيادة سعة الرحلات بين الدوحة وتونس من خلال ترقية نوع الطائرة المشغلة إلى تونس من بوينغ 787 دريملاينر إلى إيرباص A350-900 خلال موسم الصيف (حتى شهر أكتوبر من هذا العام)، وذلك من أجل تلبية الإقبال المتزايد على السفر إلى هذه الوجهة الجميلة. وأصبحت الناقلة الوطنية لدولة قطر أول شركة طيران تشغل طائرة إيرباص A350-900 إلى مطار تونس الدولي.وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا أن نؤكد على التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر المريحة وأفضل الخدمات ذات الطراز العالمي لجميع مسافرينا من خلال تشغيل إحدى أحدث الطائرات في أسطولنا، طائرة إيرباص A350-900، على الرحلات اليومية بين الدوحة وتونس".وأضاف سعادة السيد الباكر: "إنها لحظة فخر واعتزاز للخطوط الجوية القطرية بأن تصبح أول شركة طيران تسيّر طائرة إيرباص A350-900 إلى تونس، ونتطلع إلى الاستمرار بتقديم خدماتنا ذات طراز الخمس نجوم والاستمرار بالترحيب بالمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا".وتضم طائرة إيرباص A350-900 ما مجموعه 283 مقعداً، بواقع 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية. وتتيح هذه الطائرات مستويات استثنائية من الراحة في مقصورتي درجة رجال الأعمال (مع مقاعد يمكن تحويلها إلى سرير كامل الانحناء) والدرجة السياحية ذات المقاعد الرحبة.وبإمكان المسافرين الاستمتاع بعدد لا يحصى من الخيارات الترفيهية عبر نظام أوريكس ون الترفيهي، والذي يمكن استعراض محتوياته من خلال شاشات اللمس عالية الدقة. وتوفّر الخطوط الجوية القطرية لجميع المسافرين إمكانية البقاء على اتصال طوال فترة الرحلة عبر خدمة الانترنت اللاسلكي على متن الطائرة.وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أصبحت المشغل العالمي الأول لطائرة إيرباص A350-900 في عام 2014، وأصبحت أيضاً أول شركة طيران في العالم تسيّر طائرات من كافة عائلات طائرات إيرباص.وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر الجوائز التالية: "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و" أفضل درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال" عن مقاعد كيو سويت، و"أفضل صالة انتظار لمسافري درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط"، و"أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في الشرق الأوسط"، و"أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط"، و"أفضل درجة سياحية في الشرق الأوسط"، و"أفضل مأكولات على درجة رجال الأعمال في الشرق الأوسط"، و"أفضل نظافة مقصورة في الشرق الأوسط" و"أفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط". وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" خمس مرات.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الناقلة القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال ومقديشو في الصومال. وستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لنكاوي في ماليزيا.