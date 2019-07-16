قابس : التثبّت في جينات 47 ضحية من ضحايا فاجعة الهجرة السرية الأخيرة

Mardi 16 Juillet 2019
وات - قال المدير الجهوي للصحة بقابس رياض الشاوش في تصريح أدلى به اليوم لمراسل (وات) إنّ قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي في قابس قد تثبّت في جينات 47 جثة من جثث الغرقى الذين تمّ العثور عليهم بسواحل ولاية مدنين وأنه وقع نقل الجثامين إلى جرجيس أين تمّ دفنها بالمقبرة المخصّصة للغرباء.
وأوضح الشاوش أن الفريق العامل بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي في قابس يواصل وبالتوازي مع عمله العادي اليومي التثبّت في جينات بقيّة الضّحايا لافتا الانتباه إلى أن هذا القسم قد استقبل 84 جثة من بينهم 6 جثث تمّ قبولها بهذا القسم هذا اليوم .
وكان المجلس البلدي في بوشمّة قد اجتمع بصفة استثنائية يوم الأحد 14 جويلية للنظر في مسألة دفن مجموعة من الغرقى الأفارقة وعبّر عن مساندته للقرار الذي اتّخذه رئيس بلدية بوشمّة أبو لبابة فرحاتي بقبول دفنهم بمقبرة بوشمة.
وأوضح الشاوش أن الفريق العامل بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي في قابس يواصل وبالتوازي مع عمله العادي اليومي التثبّت في جينات بقيّة الضّحايا لافتا الانتباه إلى أن هذا القسم قد استقبل 84 جثة من بينهم 6 جثث تمّ قبولها بهذا القسم هذا اليوم .
وكان المجلس البلدي في بوشمّة قد اجتمع بصفة استثنائية يوم الأحد 14 جويلية للنظر في مسألة دفن مجموعة من الغرقى الأفارقة وعبّر عن مساندته للقرار الذي اتّخذه رئيس بلدية بوشمّة أبو لبابة فرحاتي بقبول دفنهم بمقبرة بوشمة.
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Par:mandhouj (France )
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